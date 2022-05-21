Galatasaray'da adayların Erden Timur ve Adnan Öztürk sürprizi!

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Galatasaray'da 4-11 Haziran tarihlerinde yapılacak olan seçimde yarışacak başkan adayları Dursun Özbek ile Eşref Hamamcıoğlu dün 44 kişilik yönetim, denetim, sicil ve disiplin kurulu aday listelerini, divan kuruluna resmen teslim etti.

Özbek kendisine inanan ve birlikle yürümeyi kabul eden ekip arkadaşlarına teşekkür ederken, “Galatasaray’ın mali bağımsızlığını ve sporda başarılı sürecini, kulübümüze yaşatmaya yönelik projelerimiz var. Bu projelerimizi 12 Haziran’dan sonra devreye almak için sabırsızlanıyoruz” ifadelerini kullandı. Başkan adayı Dursun Özbek, Metin Öztürk ile aynı listede seçime girmesi ile ilgili ise “Biz hep beraberiz. Birleşme diye bir şey yok. Birleşme ayrılıklarda olur. Biz bir ailenin bireyleriyiz” diye konuştu.

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HUSUMETE DÖNMESİN

Hamamcıoğlu ise zaten hazır olan listelerini divana teslim ettiklerini belirtinken şu açıklamaları yaptı: Bugün Galatasaray’a faydalı olma zamanıdır. Değerli eski başkanlarımızdan Dursun Özbek ve koalisyon ortağı olan sevgili Metin Öztürk ile arkadaşlarına başarılar diliyorum. Rekabet husumete dönmemeli.” Bu arada daha önce de başkanlık yapan Dursun Özbek, Erden Timur’un, Eşref Hamamcıoğlu da Adnan Öztürk’ün Sportif A.Ş.’de yer alacağını açıkladı.



