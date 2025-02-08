Galatasaray'da Adana Demirspor maçı öncesi 6 eksik!

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Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak.

RAMS Park'taki müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmada hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak.

Ligde 21 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 18 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı. Yoluna namağlup devam eden Galatasaray, 57 puanla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.

Sıkıntılı bir sezon geçiren mavi-lacivertli takım ise 21 müsabakada ikişer galibiyet ve beraberlik elde edebildi. 17 karşılaşmada yenilen 3 puanı silinen Adana temsilcisi, 5 puanla son basamakta yer alıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Adana'da yapılan müsabakayı Galatasaray 5-1 kazandı.

SÜPER LİG'DE NAMAĞLUP YOLUNA DEVAM EDİYOR

Galatasaray, Süper Lig'deki son 22 maçında mağlup olmadı.

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Ligde son mağlubiyetini geçen sezonun 37. haftasında sahasındaki Fenerbahçe derbisinde yaşayan Okan Buruk'un öğrencilerinin, geçen sezon 1, bu sezon da 21 müsabakada bileği bükülmedi.

Galatasaray, söz konusu maçlarda 19 galibiyet, 3 beraberlik elde etti.

JACOBS VE ICARDI YOK

"Cimbom" da Ismail Jakobs sakatlığı nedeniyle takımdaki yerini alamayacak.

Aşil tendonunda kısmi hasar olan Jakobs, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Ajax ve Süper Lig'deki Gaziantep FK maçlarının ardından yarınki karşılaşmada görev yapamayacak.

Senegalli sol bekin yanı sıra sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Arjantinli yıldız Mauro Icardi de süre bulamayacak.

Gözden Kaçmasın Galatasaray ile Adana Demirspor 42. randevuda Haberi görüntüle

DÖRT FUTBOLCU CEZALI

Galatasaray'da dört futbolcu cezası nedeniyle Adana Demirspor'a karşı forma giyemeyecek.

Ligin 22. haftasında yapılan Gaziantep FK maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Fernando Muslera, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakcı, mavi-lacivertlilere karşı mücadele edemeyecek.

Galatasaray'da Yunus Akgün ile yeni transferlerden Ahmed Kutucu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İki futbolcu yarınki karşılaşmada kart görmeleri durumunda 24. haftadaki Çaykur Rizespor maçı öncesi cezalı duruma düşecek.

ALVARO MORATA TARAFTARININ ÖNÜNE ÇIKACAK

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Galatasaray'ın yeni transferi Alvaro Morata, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda ilk kez RAMS Park'ta sarı-kırmızılı taraftarın önüne çıkacak.

Sarı-kırmızılı formayı ilk kez 22. haftada deplasmandaki Gaziantep FK maçında giyen İspanyol santrfor, ikinci kez ise Ziraat Türkiye Kupası'nda dış sahada Geosis Boluspor maçında terletti.

Boluspor mücadelesinde ağları havalandırarak Galatasaray formasıyla ilk golünü atan Morata, yarın ilk kez sarı-kırmızılı taraftarlarla buluşacak.

YENİ TRANSFERLER GÖRÜCÜYE ÇIKACAK

Sarı-kırmızılı ekibin yeni transferleri Carlos Cuesta ve Mario Lemina teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi halinde sahaya çıkabilecek.

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Kolombiya Milli Takımı'ndan Davinson Sanchez'in partneri Cuesta, uyum sorunu yaşayamayacağı için Abdülkerim Bardakcı'nın cezalı olduğu haftada Okan Buruk'un elini rahatlatacak. Takımla çalışmalara katılan 25 yaşındaki stoperin yarın ilk kez sarı-kırmızılı formayla sahaya çıkması bekleniyor.

İngiltere'nin Wolverhampton Wanderers takımından alınan Mario Lemina ise son antrenmanda takımdan ayrı atletik performans uzmanı eşliğinde çalıştı. Son durumu bugünkü antrenmanın ardından belli olacak Gabonlu orta saha oyuncusu, Galatasaray taraftarıyla yeniden buluşmak için sabırsızlanıyor.

2019-20 sezonunda sarı-kırmızılı formayı giyen Lemina, yaklaşık 4,5 yıl sonra yeniden sarı-kırmızılı takıma döndü. Galatasaray'daki son maçına 28 Haziran 2020'de çıkan Lemina, yarın forma giymesi durumunda 1687 gün sonra sarı-kırmızılı formayla mücadele edecek.

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SON 29 MÜSABAKADA GOL ATTI

Galatasaray, son 29 resmi müsabakada fileleri havalandırdı.

Gol atamadığı son resmi mücadeleyi 27 Haziran 2024'te UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turu rövanş karşılaşmasında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında oynayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 19 Süper Lig, 8 UEFA Avrupa Ligi ve 2 Ziraat Türkiye Kupası maçında gol buldu.

Bu süreçte ligde 50 gol atan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde 19, Türkiye Kupası'nda ise 6 kez fileleri havalandırdı.

SON İKİ MAÇTA GOL YEMEDİ

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de çıktığı son 2 maçta kalesini gole kapattı.

Sarı-kırmızılı ekip, 21. haftadaki TÜMOSAN Konyaspor ve 22. haftada Gaziantep FK müsabakalarını 1-0'lık skorla kazandı ve söz konusu 2 maçta da rakiplerinin fileleri havalandırmasına izin vermedi.