Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak'tan şampiyonluk sözleri! "Mayıslar bizimdir"

Sezon boyunca inanılmaz bir mücadele verdiklerini belirten Abdürrahim Albayrak, "Biz bu sezon çok acılar çektik. Yerden yere vurulduk haksız yere. Mayıslar bizimdir dedik ve işte mayıs ayındayız. Bugün Denizlispor'un inanılmaz bir direnci vardı. Ama aslanlarımız çok iyi mücadele etti. Galatasaray camiası birlik olursa başaramayacağı bir şey yoktur. Çok büyük haksızlıklara uğradık, inanılmaz eleştirilere uğradık, bugün de moral olsun diye ödemeleri yaptık." dedi.

Yusuf Günay ise "Galatasaray Futbol Takımı, Türkiye'nin en büyük futbol takımıdır ve bu başarıyı hak ediyor. Bu şekilde final Galatasaray'a yakışır,mayısların bizim olduğunu bir kez daha gördük." diye konuştu.