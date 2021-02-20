Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak'tan maç sonu hakem ve prim açıklaması!
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Alanyaspor'u 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalar yaptı.
Süper Lig'de Alanyaspor'u 1-0 mağlup ederek liderliğini sürdüren Galatasaray'da ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, maç sonunda açıklamalar yaptı.
İşte Abdurrahim Albayrak'ın sözleri;
Hocamıza, oyuncularımıza teşekkür ediyorum. Baskı altında olan hakeme rağmen, verilmeyen penaltımıza, rakibe verilmeyen kırmızı karta rağmen bugün buradan galibiyetle ayrıldık
PRİM VERECEĞİZ
Onlar bizi nasıl memnun ettiyse, biz de oyuncularımızı memnun edeceğiz. Onlara prim vereceğiz.
HAKEMLERİMİZE YAZIKTIR
Genç hakemlerimize yazıktır. Genç hocaları biz destekliyoruz, onların yanında olduğumuzu ifade ediyoruz. Biz her şeye rağmen 3 puanımızı aldık