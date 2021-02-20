Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak'tan maç sonu hakem ve prim açıklaması!

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Süper Lig'de Alanyaspor'u 1-0 mağlup ederek liderliğini sürdüren Galatasaray'da ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, maç sonunda açıklamalar yaptı.

İşte Abdurrahim Albayrak'ın sözleri;

Hocamıza, oyuncularımıza teşekkür ediyorum. Baskı altında olan hakeme rağmen, verilmeyen penaltımıza, rakibe verilmeyen kırmızı karta rağmen bugün buradan galibiyetle ayrıldık

PRİM VERECEĞİZ

Onlar bizi nasıl memnun ettiyse, biz de oyuncularımızı memnun edeceğiz. Onlara prim vereceğiz.

HAKEMLERİMİZE YAZIKTIR

Genç hakemlerimize yazıktır. Genç hocaları biz destekliyoruz, onların yanında olduğumuzu ifade ediyoruz. Biz her şeye rağmen 3 puanımızı aldık