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GeriFutbol Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak'tan maç sonu hakem ve prim açıklaması!
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Futbol
Haber Giriş: 20.02.2021 - 21:36 | Son Güncelleme:

Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak'tan maç sonu hakem ve prim açıklaması!

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Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Alanyaspor'u 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalar yaptı.

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  • Alanyaspor-Galatasaray maçından en özel fotoğraflar
  • Alanyaspor-Galatasaray maçından en özel fotoğraflar
  • Alanyaspor-Galatasaray maçından en özel fotoğraflar
  • Alanyaspor-Galatasaray maçından en özel fotoğraflar
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Süper Lig'de Alanyaspor'u 1-0 mağlup ederek liderliğini sürdüren Galatasaray'da ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, maç sonunda açıklamalar yaptı.

İşte Abdurrahim Albayrak'ın sözleri;

Hocamıza, oyuncularımıza teşekkür ediyorum. Baskı altında olan hakeme rağmen, verilmeyen penaltımıza, rakibe verilmeyen kırmızı karta rağmen bugün buradan galibiyetle ayrıldık

PRİM VERECEĞİZ

Onlar bizi nasıl memnun ettiyse, biz de oyuncularımızı memnun edeceğiz. Onlara prim vereceğiz.

HAKEMLERİMİZE YAZIKTIR

Genç hakemlerimize yazıktır. Genç hocaları biz destekliyoruz, onların yanında olduğumuzu ifade ediyoruz. Biz her şeye rağmen 3 puanımızı aldık

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