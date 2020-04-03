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Futbol
Serhan TÜRK / İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 03.04.2020 - 15:18,Son Güncelleme:/

Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak'tan kampanyaya büyük destek!

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Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak'tan kampanyaya büyük destek!
Kendisi gibi virüsü kapan eşi Şükran Albayrak ve oğlu Hikmet Albayrak'la hastanede tedavi gören Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak 15 gün sonra taburcu oldu.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başlattığı kampanyaya bir destek de Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'tan geldi.

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanın başlatmış olduğu Milli Dayanışma Kampanyasına destekte bulundu.

Koronavirüs teşhisi konularak 14 gün hastanede kaldıktan sonra taburcu edilen ve tedavi süreci evde devam eden sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, koronavirüsle mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan kampanyaya destekte bulundu. Albayrakın belirtilen hesaba 1 milyon 20 bin TL bağışta bulunduğu öğrenildi.

Abdurrahim Albayrak hastanede tedavi gördüğü anlarda kameralara böyle el sallamıştı: 

 

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