Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak'tan imza sonrası Marcao övgüsü! "Gözü tok, gönlü tok"

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Marcao'nun yeni sözleşme imzalamasının ardından açıklamalarda bulundu.

Brezilyalı oyuncunun sözleşme görüşmelerinde gerekli fedakarlığı yaptığını söyleyen Albayrak, "Marcao'ya şahsım ve kulübüm adına teşekkür ediyorum. Pazarlık döneminde en ufak bir zorlukla karşılaşmadık, indirim konusunda da karşılaşmadık, geçen sene indirim de yaptı. Geçen sene büyük özveriyle oynadı ve yüksek maaşlar da almadı, bunun için de ayrıyeten teşekkür ediyorum. Hiçbir gün az para alıyorum diye karşıma da çıkmadı. Gözü tok, gönlü tok, Galatasaray duruşunu gösterdi" dedi.

Marcao'ya gösterdiği performanslar nedeniyle teşekkür eden Abdurrahim Albayrak, "Marcao şu kadar, bu kadar daha verin demedi. Galatasaray menfaatleri kadar onun menfaatlerini de düşündük ve 2024'e kadar uzattık. Galatasaraylı duruşu ve sahadaki performansı için teşekkür ediyorum. Marcao, yolun açık olsun" ifadelerini kullandı.

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