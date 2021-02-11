Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak'tan Fernandes, Muslera, Arda, İrfan Can, Vedat ve TFF açıklaması!

Abdurrahim Albayrak'ın açıklamaları şu şekilde;

Hocamızın nokta atışı olarak istediği transferler vardı. Bunları yapmak için başta başkanımız Mustafa Cengiz olmak üzere birçok arkadaşımızla uzun uzun çalışmalar yaptık. Transferler zor oldu, çok uğraştık ama alnımızın akıyla çıktık. Gedson Fernandes transferi bir rüyaydı Türkiye için. Gedson'u getiren Fatih Terim'di. Eski öğrencisi Rui Costa ile konuşup transferi bitirdi. Yoksa Gedson Fernandes gelemezdi.

EMRE AKBABA VE MUSLERA'NIN BİTEN SÖZLEŞMELERİ...

Emre Akbaba zaten Galatasaray'ın çocuğu, bir sorun olmaz. Muslera, Galatasaray'ın sembolüdür, Taffarel'idir. Futbolu bıraktıktan sonra da umarım takımda, Fatih Terim'in yanında kalır. Sözleşmesi bitecek oyuncularda bir problem çıkacağını sanmıyorum.

İRFAN CAN, MERT HAKAN, VEDAT

Benim hiçbir oyuncuya kırgınlığım olamaz. İrfan Can, Galatasaray’a gelmeyi çok istedi. Galatasaraylı olduğunu söyledi. Her oyuncuyu alamazsınız. Biz Başakşehir kulübüne çıkabileceğimiz maksimum rakamı söyledik. Ben de ne fotoğraflar var ama paylaşmıyorum, kimseye de vermedim. Mert Hakan’ın hatta ofisimde gece 02:00’de boynuma sarılıp ağlayıp giden Vedat’ın...

''İRFAN GELMEYİ ÇOK İSTEDİ''

İrfan çok istedi gelmeyi... Biz verebileceğimiz maksimum parayı söyledik. Üzerine çıkamayız dedik. Hiçbir zaman bir oyuncuya odaklanmadık. Hep alternatifi vardı. Olmayınca tak diye Fernandes’i getirdik. Başka takıma gitmiş oyuncu ile alakalı konuşmayalım bu kadar...

''FALCAO İÇİN RESMİ BİR TEKLİF YOK''

Falcao'nun doğum gününü kutluyorum, 35. yaş günü kutlu olsun. Kendisine sevgilerimi gönderiyorum. Bizim ve dünya futbolu için önemli bir markadır. Türkiye'ye gelemez dendi, geldi. Şanssız bir sakatlık geçirdi, geçmesini bekliyoruz. Şu ana kadar bize gelen resmi bir transfer teklifi yok. Gelmesi halinde bunu ilk olarak hocamızla paylaşırız. Bizim için çok değerli bir futbolcudur Falcao.

''ARDA TURAN İÇİN ÇOK ÜZÜLDÜM''

Arda Turan'ın iki maç ceza almasına çok üzüldüm. Bakalım cevap bekliyoruz. Sağlık çalışanları çok kıymetli. Herkes için kıymetlidir, benim için başımın tacıdır. Onlar için de ne işlem yapılacak bekliyoruz.

''İNŞALLAH MOHAMED'DEN BÜYÜK BİR GELİR ELDE EDERİZ''

Mostafa Mohamed transferi ile 1 ay uğraştık, kulübüyle zaman zaman sorun yaşadık. Galatasaray'ı seçtiği için kendisine ve kulübüne çok teşekkür ediyorum. Çok değerli bir futbolcu. 3 maçta 3 gol attı. 7 gol daha atıp ailesine kavuşmasını diliyorum. Bir an önce 10 golü hazırla, hemen çocuklarını aldıralım dedim. Galatasaray için çok değerli bir oyuncu. İnşallah ileride Galatasaray, Mohamed transferinden büyük bir gelir elde eder.

''KASIMPAŞA MAÇI İÇİN TFF'YE BAŞVURU YAPACAĞIZ''

Akşam saatlerinde çok şiddetli bir kar yağışı bekleniyor. Biraz sonra Kasımpaşa yöneticileri ile bir konuşacağım. Bilemiyorum. Maçın biraz daha erken alınması için rızanız var mı diye soracağım. Daha sonra Federasyon ve yayıncı kuruluş ne der, bakalım. Biz başvurumuzu yapacağız. Pazar akşamı şiddetli bir kar yağışı bekleniyor.

''TARAFTARLARIMIZA SESLENİYORUM...''

Bu sene tribünden kaynaklanan 33 milyon euro hasılat kaybımız var. Herkesin elini taşın altına koyması lazım. Taraftarlarımıza sesleniyorum. Bize yardım etsinler, bağış yapsınlar.

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