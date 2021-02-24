Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak, Mostafa Mohamed için tarih verdi!

Spor Arena Dış Haber | Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde Mısır'ın Zamalek kulübünden 1.5 yıllığına satın alma opsiyonu ile kiraladığı Mostafa Mohamed, Türkiye kariyerine çok hızlı başladı. Sarı kırmızılı forma ile ilk 4 maçının tamamında gol atan Mohamed'in Galatasaray'daki geleceği şimdiden merak konusu oldu.

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ise Mısır basınına konuşurken Mostafa Mohamed hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

''TÜM TÜRKLER ÇOK SEVİYOR, TÜRKÇE ÖĞRENİYOR''

Mısır'da FilGoal sitesine konuşan Albayrak, ''Salı günü takımla beraberdim ve Mostafa Mohamed ile de konuştum. Babasıyla konuştu. Bu seviyede olmasından dolayı çok mutluyum. Tüm Türkler onu çok seviyor. O da Türkçe öğrenmeye başladı.'' sözlerini kullandı.

''BU YIL SATIN ALMA OPSİYONUNU KULLANACAĞIZ''

23 yaşındaki forvetin geleceği hakkında konuşan Abdurrahim Albayrak, ''Tabii ki sözleşmesinde satın alma opsiyonunu kullanacağız. Bu yıl içinde opsiyonunu kullanacağız.'' dedi.

''MOHAMED BİZE METİN OKTAY'I HATIRLATIYOR''

Mostafa Mohamed'in performansını Galatasaray efsanesi Metin Oktay'a benzeten Galatasaray İkinci Başkanı, ''Mostafa Mohamed, Metin Oktay gibi oynuyor, onun oyun tarzı bize Metin Oktay'ı hatırlatıyor.'' şeklinde konuştu.

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