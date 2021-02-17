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GeriFutbol Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak koronavirüs aşısı oldu
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Futbol
Haber Giriş: 17.02.2021 - 14:36 | Son Güncelleme:

Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak koronavirüs aşısı oldu

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Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak koronavirüs aşısı oldu
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Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, sosyal medya hesabından koronavirüs aşısı yaptırdığını açıkladı.

Galatasaray'da İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, koronavirüs aşısı yaptırdı.

Abdurrahim Albayrak, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda ''Her ne kadar 65 yaş üstü hissetmesem de takvime göre aşı sıram geldi ve aşımı oldum. Eski günlere bir an evvel dönmek dileğiyle...'' sözlerini kullandı.

Galatasarayda Abdurrahim Albayrak koronavirüs aşısı oldu

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