Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak koronavirüs aşısı oldu

Galatasaray'da İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, koronavirüs aşısı yaptırdı.

Abdurrahim Albayrak, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda ''Her ne kadar 65 yaş üstü hissetmesem de takvime göre aşı sıram geldi ve aşımı oldum. Eski günlere bir an evvel dönmek dileğiyle...'' sözlerini kullandı.

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