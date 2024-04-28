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Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak ısınma turlarına başladı! Yeni yönetim...

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Dursun Özbek#Abdurrahim Albayrak
Galatasarayda Abdurrahim Albayrak ısınma turlarına başladı Yeni yönetim...
Oluşturulma Tarihi: Nisan 28, 2024 12:03

Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Abdurrahim Albayrak, yeniden yönetime girmeye hazırlanıyor.

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Galatasaray'da mayıs ayında yapılacak seçim öncesi hareketli günler yaşanıyor.

Sarı kırmızılıların Yıllık Olağan Bütçe Toplantısı'na Başkan Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri ve kulüp üyeleri katıldı.

Mevcut başkan Dursun Özbek mayıs ayında yapılacak seçimde yeniden başkan adayı olacağını duyurdu.

ERDEN TİMUR AÇIKLAMASI

Mayıs ayında yapılacak seçimde adaylığını açıklayan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Erden Timur ile ilgili de konuştu.

Dursun Özbek yaptığı açıklamada, "Önemli bir teşekkürü de Erden Timur'a etmek istiyorum. Sırf başarılı olduğu için birileri tarafından hedef gösterilmeye başlandı. Galatasaray için yaptıkları ve bundan sonraki yapacakları için kendisine teşekkür ediyorum." dedi. Özbek ayrıca, "Önümüzdeki dönemlerde de Galatasaray'a hizmet etmeye devam edeceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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ABDURRAHİM ALBAYRAK SÜRPRİZİ

Fanatik'in haberine göre; sarı-kırmızılı kulübün Adana Demirspor deplasmanında eski yöneticilerden Abdurrahim Albayrak da yer aldı.

Otelde takımı yalnız bırakmayan, tribünde de yöneticilerle birlikte yer alan Albayrak, Dursun Özbek'in yeni yönetimine girmeye hazırlanıyor.

Özbek, yönetim kurulu listesini büyük ölçüde değiştirmeye ve güçlendirmeyi planlıyor. 

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#Galatasaray#Dursun Özbek#Abdurrahim Albayrak

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