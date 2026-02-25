Galatasaray'da Abdullah Kavukcu'dan Hakan Çalhanoğlu için transfer açıklaması!

Haberin Devamı

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdulah Kavukcu, La Gazzetta Dello Sport’a açıklamalarda bulundu.

Abdulah Kavukcu'nun açıklamaları şu şekilde oldu:

“Juventus'a karşı 5-2'lik galibiyet tesadüf değil. Çıtayı yükseltmek istiyoruz, projemizin daha başındayız.” diyen Abdullah Kavukcu, sarı-kırmızlı kulübü beş yıl içinde Real Madrid ve PSG ile bile boy ölçüşebilecek bir üst düzey kulüp seviyesinde çıkarmak istediklerini belirtti.

Galatasaray, Torino'ya üç gol avantajla geliyor. Bunu hiç tahmin eder miydiniz?

"Gücümüzün farkındayım, ama Juventus yine de Juventus’tur. Ve Allianz Stadyumu'nda bu sonucu korumak zor olacak. Kulübün şöhreti ve tarihi bir yana, Spalletti harika bir teknik direktör ve kadrosunda gerçek şampiyonlar var. Beş gol attıysak, bu çılgın bir atmosfer yaratan taraftarlarımızın ve sahaya çıkan oyuncularımızın sayesinde. Bir üst düzey oyuncu kadrosu oluşturuyoruz, dünyanın en iyisi olmak istiyoruz. Bunun için birkaç yıl gerekecek, ancak proje iyi bir başlangıç yaptı. Taraftarlarımız dünyanın dört bir yanına dağılmış durumda ve İstanbul'a çabucak alışıyorlar. Oyuncularımıza planımızı sunduğumuzda, bizim için oynamayı reddetmeleri zor oluyor.”



Ayrıca para sıkıntısı da yok gibi görünüyor: Osimhen 75 milyon euroya mal oldu

“Onu transfer ettiğimizde, birçok kişi bunun çılgın bir yatırım olduğunu söyledi. Victor, değerinin iki katına çıktığını düşünürsek, herkesi yanılttığını düşünüyorum. Onun dünyanın en iyi forvetlerinden biri olduğunu biliyoruz ve birlikte büyük başarılara imza atmak istiyoruz.”

Victor gibi, Icardi, Torreira, Singo ve Lang da Serie A'da geçmişleri var. İtalyan ligine özel bir ilginiz mi var?

“Sizin oyuncularınız Galatasaray'ın oyun stiline çok uygun. Teknik direktörümüz Okan Buruk, üç yıl Inter'de oynamış, Serie A'nın tüm maçlarını izliyor ve İtalyan tarzı fikirleri var. Bu nedenle sık sık Milano'ya geliyoruz.”



En son Ocak ayında geldiniz

“Evet, Hakan Çalhanoğlu için bir kez daha denedik. Inter yöneticileriyle görüştük, ancak Hakan'ın kış transfer döneminde ayrılmayacağı söylendi.”

Ancak geçen yaz, görüşmeler oldukça uzun sürdü...

“İlgi duyduğumuzu hiç saklamadık. Hakan, Türkiye milli takımının ikonik bir oyuncusu ve Galatasaray taraftarı. Ne zaman olacağını bilmiyorum, ama bir gün bizim için oynadığını göreceğimizden eminim.”

De Laurentiis mi yoksa Marotta mı ile anlaşmak daha zor?

"Inter ile iyi bir ilişkimiz var, ancak henüz hiçbir anlaşma yapmadık. Napoli'ye gelince, Osimhen'in transferi karmaşıktı, ancak bu kadar yüksek rakamlardan bahsederken bu normaldir: De Laurentiis fiyatı belirlemişti ve biz teklifte bulunduğumuzda, tüm bu parayı ödeyebileceğimizden emin olmak istedi. Bunu başarmış olmak büyük bir gurur kaynağı, çünkü kulübümüzün gücünü herkese gösterdik."



Napoli size o kadar güvendi ki, Ocak ayında Noa Lang'ı da size kiraladı

“Bu önemli bir transferdi, prestijli kulüpler onu takip ediyordu, ancak o bizimle oynamayı tercih etti. Yaz aylarında onu satın alma hakkımız var, etkisi inanılmazdı ve taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz. İstanbul'a alışmak zor değil, kulübümüz gerçekten bir aile gibi. Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'a karşı iki golle ilk maçına çıktı, çocuklar ona şimdiden bayılıyor...”

Geçen yaz, tersi bir yol izleyen Zaniolo oldu. İstanbul'dan ayrılıp İtalya'ya kiralık olarak geri döndü

“Onu tutmak istedik, ancak Nicolo bize Dünya Kupası'na gitmeyi hayal ettiğini söyledi. Serie A'da oynayarak milli takıma geri dönme şansı daha yüksek olacaktı. Onun isteğini yerine getirdik, ancak ona olan saygımız değişmedi: Sezon sonunda birlikte nasıl devam edeceğimize karar vereceğiz.”



Beş yıl sonra Galatasaray hangi kulübe benzemek ister?

“Hiçbirine. Biz Galatasaray'ız, ilham kaynağımız kendimiziz.”