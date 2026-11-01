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Galatasaray'da Abdullah Kavukcu istifa ettiğini açıkladı!

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#Galatasaray#Abdullah Kavukcu#Süper Lig
Galatasarayda Abdullah Kavukcu istifa ettiğini açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 01, 2026 18:42

alatasaray Yönetim Kurulu Üyesi ve Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, kişisel meselelerin kulübün huzuruna, itibarına ve hedeflerine gölge düşürmemesi adına istifa ettiği açıkladı.

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Galatasaray'da İkinci Başkan Metin Öztürk'ün istifasının ardından bir istifa da Abdullah Kavukcu'dan geldi.

Kavukcu, sosyal medya hesabından yaşanan olaylarla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"27 Ekim tarihinde gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantımızın ardından, Sayın Metin Öztürk ile aramızda yaşanan karşılıklı sözlü tartışmanın, özellikle sosyal medyada gerçek boyutlarından uzaklaştırılarak, abartılı ve gerçeği yansıtmayan ifadelerle kamuoyuna aktarılmasından büyük üzüntü duyuyorum. Galatasaray'a hizmet etme sorumluluğunu üstlenmiş iki yönetici arasında yaşanan ve karşılıklı gelişen bu tartışmanın, olduğundan farklı yansıtılarak kulübümüzün hedeflerinin önüne geçmesini ve camiamızın birlik ve beraberliğine zarar vermesini asla arzu etmem. Hayatımın merkezine koyduğum, sevgisini ve değerlerini her şeyin üzerinde tuttuğum Galatasaray'ın adının bu tür tartışmalarla anılmasına gönlüm razı değildir. Galatasaray'a duyduğum sevgi ve sorumluluğum gereği, kişisel meselelerin kulübümüzün huzuruna, itibarına ve hedeflerine en küçük bir gölge dahi düşürmemesi adına yönetim kurulu üyeliği görevimden istifa etme kararı almış bulunuyorum. Galatasaray'a olan bağlılığımın herhangi bir görev veya ünvanla sınırlı olmadığını, bundan sonra da kulübümüzün başarısı için elimden gelen her türlü katkıyı sunmaya devam edeceğimi özellikle belirtmek isterim."

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#Galatasaray#Abdullah Kavukcu#Süper Lig

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