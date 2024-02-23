Galatasaray'da Abdülkerim'den hem siftah hem kariyeri rekoru!

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Avrupa kupalarındaki ön elemeler hariç ilk golünü Sparta Prag ağlarına gönderen Abdülkerim Bardakcı, Marcao’dan (Mart 2022, Barcelona) bu yana G.Saray formasıyla Avrupa Ligi grup sonrası eleme turlarında gol atan ilk savunma oyuncusu oldu.

Milli futbolcu ayrıca bu sezon 6. golünü Prag ağlarına gönderirken kariyerinin en yüksek sayısına ulaştı.

İLK MAÇI KAZANAN ASLAN 3. KEZ AVRUPA'DAN ELENDİ

Galatasaray bugüne kadar Avrupa’da ilk maçını kazandığı 31 çift ayaklı eleme turunda 3. kez elenmekten kurtulamadı. 28 eşleşmede yoluna devam eden sarı kırmızılılar 1996-97’de 4-2’nin rövanşında PSG’ye 4-0 kaybederken 2000-01’de ilk maçı 3-2 kazanmasına rağmen R.Madrid’e İspanya’da 3-0 boyun eğmişti.