Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı'nın gecesi: Dönüşü golle taçlandırdı!

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Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Galatasaray evinde Kocaelispor ile karşılaşırken, sarı-kırmızılıların tek golünü kaydetti.

3 PUANI ABDÜLKERİM GETİRDİ

Müsabakanın 71. dakikasında Aleksey Batrakov'un pasıyla topla buluşan Abdülkerim ceza sahası dışı sol tarafından yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti ve skor 1-0 oldu.

32 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon ilk golünü attı.

Maça 11’d başlayan Abdülkerim Bardakcı, 90 dakika sahada kaldı.

ELEŞTİRİLERİN ODAĞINDAYDI, SAKATLIKTAN DÖNDÜ

Son dönemlerde performansı nedeniyle Galatasaray taraftarının ve futbol kamuoyunun eleştirilerine maruz kalan Abdülkerim Bardakcı, yaşadığı sakatlığın ardından sahalara olumlu dönüş yaptı.

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İşte Abdülkerim Bardakcı'nın Kocaelispor maçı performansı;

Topla buluşma: 89

Pas isabeti: 71/74 (%96)

Uzun pas: 3/5

Kilit pas: 1

Uzaklaştırma: 5

Pas arası: 3

İkili mücadele: 5/9

Hava topu: 5/9

Engellediği şut: 1

Şut: 2

"GOL ATACAĞIMI HİSSEDİYORDUM"





Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Abdülkerim Bardakcı, "Zor maç olacağını biliyorduk. Kocaelispor iyi bir takım, çok iyi analiz ettik, çok çalıştık. Mutlu sona ulaştık. Taraftarımız da bizi güzel destekledi. Herkese teşekkür ederiz." dedi.

Golü hakkında da konuşan milli futbolcu, "Bugün gol atacağımı cidden hissediyordum. Maçtan önce kızımla konuşurken 'Baba gol' demişti. Çok güzel bir anı oldu. Uzun zamandır gol atamıyordum. Attığım golle kazanmak daha da mutlu etti. Gol olunca kızıma ve eşime koşmak istedim." ifadelerini kullandı.

YENİLMEZLİK SERİSİ SÜRDÜ

Sarı-kırmızılıların iç sahadaki yenilmezliğine devam etti. RAMS Park’ta son olarak 2023-2024 sezonunun 37. haftasında Fenerbahçe’ye 1-0 mağlup olan Aslan, bu mücadelenin ardından çıktığı 38 maçta kaybetmedi. Cimbom bu süreçte 30 galibiyet elde ederken, 8 defa berabere kaldı.

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Galatasaray ayrıca bu sezon ligde evinde yaptığı 3 müsabakanın 2’sini kazanırken, 1’inden beraberlikle ayrıldı.

KOCAELİSPOR KABUSU SONA ERDİ

Sarı-kırmızılılar, söz konusu karşılaşmayla birlikte Körfez ekibine karşı kötüsü serisini sona erdirdi.

Bu maç öncesinde rakibine karşı son galibiyetini 21 Eylül 2008 tarihinde deplasmanda 4-1'lik skorla elde eden Aslan, böylece 3 maç sonra yeşil-siyahlıları mağlup etmeyi başardı.

Cimbom geride kalan 3 müsabakanın 2'sini kaybederken, 1'inde berabere kalmıştı.