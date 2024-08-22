×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
PARİS 2024 FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı Young Boys rövanşında yok

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Abdülkerim Bardakcı#Kırmızı Kart
Galatasarayda Abdülkerim Bardakcı Young Boys rövanşında yok
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 22, 2024 01:18

Galatasaray’ın Young Boys ile oynadığı Şampiyonlar Ligi Play-off turu ilk maçında Abdülkerim Bardakcı, kırmızı kart gördü.

Haberin Devamı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre ekibi Young Boys’a deplasmanda 3-2 mağlup oldu. Karşılaşmanın 82. Dakikada yaşanan pozisyonda Males’nin altıpasın solundan çektiği şutta Abdülkerim’in müdahalesiyle meşin yuvarlak kornere gitti. Ardından VAR tavsiyesiyle pozisyonu izleyen Alman hakem Daniel Siebert, Abdülkerim’in eliyle oynadığı gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi ve ikinci sarı kartını gören Abdülkerim kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Skor 2-2’yken gerçekleşen bu pozisyon sonrası İsviçre ekibi penaltıdan bulduğu golle skoru 3-2’ye getirdi.

Abdülkerim Bardakcı, 27 Ağustos Salı günü RAMS Park’ta oynanacak rövanş maçında cezası sebebiyle forma giyemeyecek.

Gözden KaçmasınGalatasarayda Okan Buruktan hakem Daniel Siebert için sert sözler Rövanşa Azeri hakem atansınGalatasaray'da Okan Buruk'tan hakem Daniel Siebert için sert sözler! 'Rövanşa Azeri hakem atansın'Haberi görüntüle
Gözden KaçmasınGalatasarayda Muslera şoku Young Boys maçına devam edemediGalatasaray'da Muslera şoku! Young Boys maçına devam edemediHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Abdülkerim Bardakcı#Kırmızı Kart

BAKMADAN GEÇME!