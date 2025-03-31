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Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı krizi! Okan Buruk'a kulübedeki tepkisi olay oldu: 'Ne alaka!'

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#Galatasaray#Abdülkerim Bardakçı#Okan Buruk
Galatasarayda Abdülkerim Bardakcı krizi Okan Buruka kulübedeki tepkisi olay oldu: Ne alaka
Oluşturulma Tarihi: Mart 31, 2025 11:12

Süper Lig'in 29.haftasında oynanan Beşiktaş-Galatasaray derbisinde oyundan alınan Abdülkerim Bardakcı'nın, teknik direktörü Okan Buruk'a gösterdiği tepki maça damgasını vurdu. Bu hareket yönetimi rahatsız etti.

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Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup etmeyi başardı. Bu sonuçla Galatasaray, namağlup ünvanını kaybetti.

Sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılan Beşiktaş, puanını 47'ye yükseltti. Galatasaray ise 71 puanda kaldı.

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TERCİHLERİ TARTIŞMA KONUSU OLDU

Sarı-kırmızılı takımda sadece mağlubiyet değil, teknik direktör Okan Buruk'un kararları da tartışma konusu oldu.

Galatasarayda Abdülkerim Bardakcı krizi Okan Buruka kulübedeki tepkisi olay oldu: Ne alaka

ABDÜLKERİM'DEN BURUK'A ŞAŞIRTAN TEPKİ
Fenerbahçe ve Beşiktaş derbilerinde pozisyona girmekte zorlanan Galatasaray'da Buruk'un oyuncu değişiklikleri eleştirilirken, Abdülkerim Bardakcı'nın oyundan alınmasına verdiği tepki büyük yankı uyandırdı.

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Galatasarayda Abdülkerim Bardakcı krizi Okan Buruka kulübedeki tepkisi olay oldu: Ne alaka

'NE ALAKA!' ÇIKIŞI RAHATSIZLIK YARATTI
83. dakikada oyundan alındığı için söylene söylene kenara gelen ve kulübede de, “Ne alaka?” diye tepki veren Abdülkerim Bardakcı’nın verdiği görüntü büyük rahatsızlık yarattı. Tecrübeli savunmacının bu seviyeye gelmesinde Teknik Direktör Okan Buruk’un rolüne dikkat çekilirken, neden böyle bir tepki verdiği merak konusu oldu. Çıkan görüntüden rahatsız olan bazı yöneticilerin bu olay nedeniyle Buruk’un otoritesinin sarsılacağını, Abdülkerim’in uyarılmasını gündeme taşıyacakları öğrenildi.

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TARAFTARLA TARTIŞTI
Sarı-kırmızılıların başarılı stoperi de tünele girerken Beşiktaş taraftarına oldukça tepkiliydi. Takım arkadaşları tarafından soyunma odasına götürülmeye çalışılan futbolcu, yanına gelen polise şikayette bulundu.

 

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#Galatasaray#Abdülkerim Bardakçı#Okan Buruk

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