Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı krizi! Okan Buruk'a kulübedeki tepkisi olay oldu: 'Ne alaka!'

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Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup etmeyi başardı. Bu sonuçla Galatasaray, namağlup ünvanını kaybetti.

Sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılan Beşiktaş, puanını 47'ye yükseltti. Galatasaray ise 71 puanda kaldı.

TERCİHLERİ TARTIŞMA KONUSU OLDU



Sarı-kırmızılı takımda sadece mağlubiyet değil, teknik direktör Okan Buruk'un kararları da tartışma konusu oldu.

ABDÜLKERİM'DEN BURUK'A ŞAŞIRTAN TEPKİ

Fenerbahçe ve Beşiktaş derbilerinde pozisyona girmekte zorlanan Galatasaray'da Buruk'un oyuncu değişiklikleri eleştirilirken, Abdülkerim Bardakcı'nın oyundan alınmasına verdiği tepki büyük yankı uyandırdı.

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'NE ALAKA!' ÇIKIŞI RAHATSIZLIK YARATTI

83. dakikada oyundan alındığı için söylene söylene kenara gelen ve kulübede de, “Ne alaka?” diye tepki veren Abdülkerim Bardakcı’nın verdiği görüntü büyük rahatsızlık yarattı. Tecrübeli savunmacının bu seviyeye gelmesinde Teknik Direktör Okan Buruk’un rolüne dikkat çekilirken, neden böyle bir tepki verdiği merak konusu oldu. Çıkan görüntüden rahatsız olan bazı yöneticilerin bu olay nedeniyle Buruk’un otoritesinin sarsılacağını, Abdülkerim’in uyarılmasını gündeme taşıyacakları öğrenildi.

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TARAFTARLA TARTIŞTI

Sarı-kırmızılıların başarılı stoperi de tünele girerken Beşiktaş taraftarına oldukça tepkiliydi. Takım arkadaşları tarafından soyunma odasına götürülmeye çalışılan futbolcu, yanına gelen polise şikayette bulundu.