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Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı gelişmesi! Yönetim kararını verdi

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#Galatasaray#Abdülkerim Bardakcı#Futbol
Galatasarayda Abdülkerim Bardakcı gelişmesi Yönetim kararını verdi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2026 13:08

Galatasaray yönetimi, defansın vazgeçilmez ismi olan Abdülkerim Bardakcı'nın maaşını arttırarak yeni bir sözleşme sunacak.

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Galatasaray’ın üst üste kazandığı 4 şampiyonluğun defanstaki değişilmez kalesi Abdülkerim Bardakcı, sarı-kırmızılı yönetim tarafından ödüllendiriliyor.

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YÜZDE 50 ZAM

Mevcut sözleşmesinde ciddi bir iyileştirmeye gidecek olan Galatasaray, Abdülkerim'in maaşına en az yüzde 50 oranında zam yapacak. Yıllık ücreti 90 milyon TL seviyesinde olan Abdülkerim’in maaşının Euro cinsinden değeri yaklaşık 1.7 milyon Euro.

Galatasarayda Abdülkerim Bardakcı gelişmesi Yönetim kararını verdi

Tecrübeli savunmacının yeni sezondan itibaren yıllık ücreti en az 135 milyon TL seviyesinde olacak. Yani maaşı 2.5 milyon Euro seviyesine çekilecek.

Galatasarayda Abdülkerim Bardakcı gelişmesi Yönetim kararını verdi

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Sarı-kırmızılılar, sadece maaş artışıyla kalmayıp Abdülkerim’in normal şartlarda 2027’de sona erecek olan sözleşmesini en az 2 yıl daha uzatarak deneyimli oyuncuyu uzun vadeli olarak takımda tutmayı garantileyecek.

GALATASARAY'IN BİRİNCİ KAPTANI OLABİLİR

Takımın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi’nin takımdan ayrılması halinde Abdülkerim Bardakcı Galatasaray'ın birinci kaptanı olabilir.

Galatasaray formasıyla geride kalan 4 sezonda tam 171 resmi maça çıkan Abdülkerim, bir stoper olmasına rağmen 16 gol ve 6 asistlik hücum katkısıyla takımını sırtladı.

Okan Buruk’un ardından milli takımda Montella’nın da vazgeçilmezi olan başarılı oyuncu, bu dev sözleşmeyi sonuna kadar hak ettiğini kanıtladı.

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#Galatasaray#Abdülkerim Bardakcı#Futbol

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