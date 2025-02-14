Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı, AZ Alkmaar maçında ne yaptıysa olmadı! Kaan Ayhan kırmızı kart gördü, akıllara Prag maçı geldi...

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UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Galatasaray, AFAS Stadyumu'nda Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile karşılaştı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları Adana Demirspor maçının 11'ine göre AZ Alkmaar karşısında 4 değişiklik yaptı. Buruk; Günay Güvenç, Davinson Sanchez, Ahmed Kutucu ve Victor Osimhen'in yerine Fernando Muslera, Abdülkerim Bardakcı, Berkan Kutlu, Barış Alper Yılmaz'a görev verdi.

EKSİKLER

Galatasaray'da Davinson Sanchez, Lucas Torreira ve Victor Osimhen'in sarı kart cezaları bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda ayrıca Eyüp Aydın, Ahmed Kutucu, Mario Lemina, Przemyslaw Frankowski, Eren Elmalı ve Arda Ünyay UEFA listesinde yer almadığı için, Mauro Icardi, Yunus Akgün ve Ismail Jakobs ise sakatlıklarından dolayı kadroda yer almadı.

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YEDEK KULÜBESİNDE ALTYAPIDAN 7 İSİM

Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, sakat ve cezalı futbolculuların fazla olması nedeniyle yedek kulübesine genç isimleri dahil etti. Buruk, 21 kişilik kadroda altyapıdan 7 futbolcuyu yedek kulübesine aldı.

ABDÜLKERİM'DEN İNANILMAZ MÜDAHALE VE DEVAMINDA GELEN GOL

Karşılaşmanın 13. dakikasında frikikten bulduğu golle 1-0 öne geçen AZ Alkmaar, 19. dakikada 2. gole çok yaklaştı ama Abdülkerim Bardakcı gole izin vermedi.

Ceza sahasına atılan topta kaleci Muslera'dan sıyrılan Ernest Poku, meşin yuvarlağı boş kaleye göndermek istedi ancak kayarak gelen Abdülkerim Bardakcı adeta golü önledi ve topu uzaklaştırdı.

Bu pozisyondan 2 dakika sonra rakip kaleye yüklenen sarı - kırmızılılar eşitliği sağladı.

Savunmadan seken top, ceza sahası çizgisi önünde Sallai'nin önüne düştü. Macar futbolcu gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluişturdu ve skora 1-1'lik beraberliği getirdi.

ABDÜLKERİM YİNE ÇİZGİDE!

Müsabakanın 34. dakikasında gelişen AZ Alkmaar atağında Mayckel Lahdo, ceza sahası içinde vuruşunu yaptı. Kaleci Muslera'yı geçen top ağlarla buluşmak üzereyken Abdülkerim Bardakcı yine yetişti ve pozisyonun gol olmasına izin vermedi.

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İlk yarının sonlarında penaltı kazanan AZ Alkmaar, skoru 2-1'e getirdi ve devreyi bitiren düdük bu sonuçla geldi.

BİR KEZ DAHA ABDÜLKERİM!

İkinci yarıya iyi başlayan taraf olan AZ Alkmaar, devrenin hemen başında 3. gole çok yaklaştı ama Abdülkerim Bardakcı yine gol izni vermedi.

Ceza sahası içinde yaşanan karambolde boşta kalan topa vuran AZ'li Parrot'un şutunda topun önüne geçerek etten bir duvar ören Bardakcı, bir kez daha rakip hücumculara geçit yok dedi. Devamındaki pozisyonda Poku'nun vuruşu üstten auta gitti.

KAAN AYHAN'IN KIRMIZISI SONRASI FARK AÇILDI...

Galatasaray'da Kaan Ayhan, karşılaşmanın 51. dakikasında kırmızı kartla oyundan ihraç edilirken, AZ Alkmaar, 57'de skoru 3-1'e getirdi.

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Poku, sağ kanattan ceza sahasına yerden gönderdi. Clasie, penaltı noktasında topu kontrol ederek sağ ayağıyla yerden bir vuruş yaptı ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

66. dakikada ise maalesef 4. gol geldi... Sol kanattan gelişen atakta içeriyle çevrilen topa gelişine vuran Sven Mijnans'in şutunu kaleci Muslera çeldi ancak dönen topu Wolfe tamamladı ve skor 4-1'e geldi.

AKILLARA PRAG MAÇI GELDİ

Geçtiğimiz sezonun UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ikinci maçında Sparta Prag deplasmanına çıkan sarı - kırmızılılarda Kaan Ayhan, 70. dakikada kırmızı kart görmüş ve takımını 10 kişi bırakmıştı.

Prag, kırmızı kart sonrası üst üste goller bularak sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrılmıştı.