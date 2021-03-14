Galatasaray'da 8 yıl sonra aynı taktik! Sneijder ve Drogba'dan sonra...

Spor Arena Detay | Galatasaray, Süper Lig'de Kayserispor'u 3-0 mağlup ederken Fatih Terim'in maça Mostafa Mohamed ve Radamel Falcao ile başlaması dikkat çekti.

Çift forvet ve kanat futbolcusu olmadan Kayseri'de maça başlayan Galatasaray'ın bu kadrosu akıllara 8 sene önceki takımı getirdi.

2012-13 sezonunda Galatasaray, devre arası transfer döneminde Wesley Sneijder ve Didier Drogba'yı kadrosuna kattıktan sonra Fatih Terim, 4-3-1-2 sistemine dönmüştü.

MELO, SELÇUK, HAMİT ÜÇLÜSÜ, İLERİDE DROGBA VE BURAK

Orta sahada Felipe Melo, Selçuk İnan ve Hamit Altıntop oynarken 10 numara pozisyonunda Wesley Sneijder, çift forvet olarak da Didier Drogba ve Burak Yılmaz forma giyiyordu.

LİGDE ŞAMPYİONLUK, ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE ÇEYREK FİNAL

Bu kadro ile Süper Lig'de şampiyonluk sevinci yaşayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde de çeyrek finalde Real Madrid'e karşı kök söktürmüş, İspanyol ekibini İstanbul'da mağlup etse de turu geçememişti.

Galatasaray'da Fatih Terim, 8 yıl sonra benzer bir diziliş ile sahaya çıkarken orta sahada Taylan Antalyalı, Gedson Fernandes, Emre Kılınç ve Emre Akbaba 4'lüsü ile çıkıp çift forvette de Radamel Falcao ile Mostafa Momaed'i sahaya sürdü. Kanat futbolcusu olmadan sahaya çıkan Galatasaray, 68. dakikadaya kadar bu sistem ile mücadele etti. Terim, ardından 4-1-4-1 sistemine dönüş yaptı.

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...