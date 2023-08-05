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Galatasaray'da 8 numara haftası! Transfer operasyonunda geri sayım...

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#Transfer#Galatasaray#Süper Lig
Galatasarayda 8 numara haftası Transfer operasyonunda geri sayım...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2023 09:46

Galatasaray, yeni sezonda Lucas Torreira'nın yanında oynayacak yıldızı belirlemek üzere tüm konsantrasyonunu transfere yöneltmiş durumda. Yönetim, lig başlayana kadar bu transfer operasyonunu bitirmeye kararlı.

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Galatasaray'da Premier Lig devi Manchester United’da oynayan Fred için girişimler sürüyor. Sarı-Kırmızılı kulübün orta saha arayışında mutlu sona en yakın iki oyuncu Fred ve Ndombele olarak görülüyor.

Kesenin ağzını açtılar

Fanatik'in haberine göre sarı-kırmızılılar asıl büyük planı ise Bayern Münih’den Gravenberch’i koparabilmek. 21 yaşındaki Hollandalı orta sahanın maliyeti bir hayli yüksek.

Ancak mevcut kadrodan iyi bir satış gerçekleşmesi durumunda, iki kulüp arasında konuşulan rakamları Galatasaray’ın karşılayabileceği belirtiliyor. Yönetimin, Gravenberch için 10 milyon Euro’nun üzerindeki bonservis bedellerini zorlamaya hazır olduğu öğrenildi.

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Yönetim cevap bekliyor

Geçen sezonun bitiminden bu yana gündemde olan Paredes konusunda ise Galatasaray cephesi beklemede. Vatandaşı Icardi’nin de ikna etmeye çalıştığı Arjantinli yıldızın vereceği cevap kritik öneme sahip. Yönetim, 29 yaşındaki oyuncunun bonservisi konusunda PSG ile anlaşmaya varmış durumda.

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Diğer taraftan Monaco’nun genç yıldızı Fofana için de girişimlerde bulunan Sarı-Kırmızılı kulübün B planında ise Atletico Madrid’in solak orta sahası Saul Niguez yer alıyor.

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#Transfer#Galatasaray#Süper Lig

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