×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray’da 8 ayrılık! 35 milyon Euro'luk transfer kapıda

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Transfer#Süper Lig
Galatasaray’da 8 ayrılık 35 milyon Euroluk transfer kapıda
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2025 12:57

Galatasaray, Süper Lig’de artık şampiyonluğunu ‘resmen’ ilan etmeye hazırlanırken, diğer yandan da gelecek ve gidecek oyuncular için çalışmalarını sürdürüyor. Bu bağlamda sarı kırmızılılarda gidecek oyuncularda yüksek bonservisli isimler de bulunuyor. İşte sarı kırmızılılarda ayrılacak isimler ve transfer ayrıntıları…

Haberin Devamı

Galatasaray, Süper Lig’de şampiyonluğunu resmen ilan etmeye hazırlanırken, kutlamalar için yoğun mesai harcıyor.

Sarı kırmızılı camia 5. Yıldız için özel etkinlikler düzenleyecek ve taraftarıyla bu sevinci paylaşacak.

Cimbom, bir yandan şampiyonluk kutlamaları, diğer yandan transfer edilecek futbolcularla bir dizi görüşme yaparken, ayrılacak oyuncular için de planını belirledi.

Galatasaray’ın sezon sonunda 8 isimle yollarını ayırması bekleniyor. İşte o isimler ve ayrıntılar…

Muslera: Sözleşmesi sona eriyor, gelecek sezon Uruguay’a döneceği iddiaları hakim. Kariyerine ülkesinde son verecek.

Galatasaray’da 8 ayrılık 35 milyon Euroluk transfer kapıda


Haberin Devamı

Carlos Cuesta: Ara transfer sezonunda kadroya dahil edildi ancak performansı yetersiz bulundu. Kendisi için gelecek teklifler değerlendirilecek.

Elias Jelert: Büyük umutlarla transfer edildi ancak fiziki yetersizlik nedeniyle Okan Buruk’un 1 numaralı tercihi olmadı. Mevkiisine Frankowski alındı. Kiralık gönderilmesi gündemde.

Gözden KaçmasınOkan Buruk geleneği sürdürmeye çok yakınOkan Buruk geleneği sürdürmeye çok yakınHaberi görüntüle

Gabriel Sara: Performansıyla Galatasaray’ın orta sahadaki dinamolarından oldu. Adı Manchester City ile anılıyor. Galatasaray 35 milyon euro aşağısında bir bonservis ücretini kabul etmeyecek.

Galatasaray’da 8 ayrılık 35 milyon Euroluk transfer kapıda


Barış Alper Yılmaz: Galatasaray’a transfer olduğu günden bu yana her sezon üstüne koyarak oynadı. West Ham ve Aston Villa’nın peşinde olduğu biliniyor. Yazın İngiltere’ye transfer olması bekleniyor.

Galatasaray’da 8 ayrılık 35 milyon Euroluk transfer kapıda


Yunus Akgün: Kerem Aktürkoğlu’nun ayrılığının ardından Okan Buruk kanatlarda formayı kendisine verdi ve hocasını utandırmadı. Yunus artan performansıyla Avrupa’da adından söz ettiriyor. Galatasaray’ın kapısını Avrupa kulüplerinin çalması bekleniyor.

Galatasaray’da 8 ayrılık 35 milyon Euroluk transfer kapıda


Haberin Devamı

Dries Mertens: Kalitesiyle Galatasaray’ın şampiyonluklarında büyük pay sağladı. Sözleşmesi sona eriyor. Galatasaray, Mertens’e kendisine yakışır şekilde veda edecek.

Alvaro Morata: Ara transfer sezonunda Milan’dan transfer edildi. Osimhen’in gölgesinde kaldı. 2. forvet olmak istemiyor. İspanyol kulüplerinin radarında.

Gözden KaçmasınGalatasaraya Trabzonspor maçı öncesi Eren Elmalıdan sevindirici haberGalatasaray'a Trabzonspor maçı öncesi Eren Elmalı'dan sevindirici haberHaberi görüntüle

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Transfer#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!