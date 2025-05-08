Galatasaray’da 8 ayrılık! 35 milyon Euro'luk transfer kapıda

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Galatasaray, Süper Lig’de şampiyonluğunu resmen ilan etmeye hazırlanırken, kutlamalar için yoğun mesai harcıyor.

Sarı kırmızılı camia 5. Yıldız için özel etkinlikler düzenleyecek ve taraftarıyla bu sevinci paylaşacak.

Cimbom, bir yandan şampiyonluk kutlamaları, diğer yandan transfer edilecek futbolcularla bir dizi görüşme yaparken, ayrılacak oyuncular için de planını belirledi.

Galatasaray’ın sezon sonunda 8 isimle yollarını ayırması bekleniyor. İşte o isimler ve ayrıntılar…

Muslera: Sözleşmesi sona eriyor, gelecek sezon Uruguay’a döneceği iddiaları hakim. Kariyerine ülkesinde son verecek.





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Carlos Cuesta: Ara transfer sezonunda kadroya dahil edildi ancak performansı yetersiz bulundu. Kendisi için gelecek teklifler değerlendirilecek.

Elias Jelert: Büyük umutlarla transfer edildi ancak fiziki yetersizlik nedeniyle Okan Buruk’un 1 numaralı tercihi olmadı. Mevkiisine Frankowski alındı. Kiralık gönderilmesi gündemde.





Gözden Kaçmasın Okan Buruk geleneği sürdürmeye çok yakın Haberi görüntüle

Gabriel Sara: Performansıyla Galatasaray’ın orta sahadaki dinamolarından oldu. Adı Manchester City ile anılıyor. Galatasaray 35 milyon euro aşağısında bir bonservis ücretini kabul etmeyecek.





Barış Alper Yılmaz: Galatasaray’a transfer olduğu günden bu yana her sezon üstüne koyarak oynadı. West Ham ve Aston Villa’nın peşinde olduğu biliniyor. Yazın İngiltere’ye transfer olması bekleniyor.



Yunus Akgün: Kerem Aktürkoğlu’nun ayrılığının ardından Okan Buruk kanatlarda formayı kendisine verdi ve hocasını utandırmadı. Yunus artan performansıyla Avrupa’da adından söz ettiriyor. Galatasaray’ın kapısını Avrupa kulüplerinin çalması bekleniyor.



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Dries Mertens: Kalitesiyle Galatasaray’ın şampiyonluklarında büyük pay sağladı. Sözleşmesi sona eriyor. Galatasaray, Mertens’e kendisine yakışır şekilde veda edecek.

Alvaro Morata: Ara transfer sezonunda Milan’dan transfer edildi. Osimhen’in gölgesinde kaldı. 2. forvet olmak istemiyor. İspanyol kulüplerinin radarında.



