Galatasaray'da 6 eksik, Gençlerbirliği'nde Sio cezalı! Öne çıkan iddaa tahmini...

Bu bir ilandır

GALATASARAY

- 2020'yi lider kapatan Galatasaray, 2021'de çıktığı 2 maçta ise galibiyet yüzü göremedi ve zirvenin 4 puan gerisine düştü.

- Sarı kırmızılılarda sakatlıkları süren Radamel Falcao, Sofiane Feghouli ve Oghenekaro Etebo ile yılbaşı gecesi yaşadığı havai fişek kazası nedeniyle tedavisi süren Omar Elabdellaoui forma giyemeyecek.

- Kırmızı kart cezası Tahkim Kurulu tarafından onanan Emre Kılınç ve sarı kart cezalısı Ömer Bayram da kadroda olamayacak.

- Hücum merkezinde Mbaye Diagne, kanatta cezası nedeniyle Konyaspor'a karşı forma giyemeyen Arda Turan ve orta alanda enerjisiyle Taylan Antalyalı görev yapacak.

GENÇLERBİRLİĞİ

- Son 7 lig maçında sadece 1 yenilgisi olan Gençlerbirliği'nde ise Giovanni Sio cezalı.

- Sio'nun dışında son 3 lig maçında forma giymeyen ama koronavirüs olup olmadığı da açıklanmayan Bogdan Stancu'yu da yok sayabiliriz. Rumen golcü son antrenman fotoğraflarında yer almıyordu.

- Sio ve Stancu'nun yokluğu, Berat Özdemir'in Trabzonspor yolcusu olmasının ardından tüm gözler Daniel Candeias'ın üzerinde olacak. İlk 16 maçın 15'inde forma giyen Portekizli kanat oyuncusu 6 gole katkı (4 gol - 2 asist) yaptı.

- Stoperde Diego Angelo'dan formayı alan Arda Kızıldağ ve altyapısını Almanya'da alan tecrübeli isim Sefa Yılmaz da gözlerden kaçmasın...

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Galatasaray iç sahada oynadığı son 5 lig maçının 3'ünde gol yemedi.

- Gençlerbirliği'nin son 5 lig maçında "karşılıklı gol" izledik, 3'ü aynı zamanda "2.5 ÜST" oldu.

- Galatasaray, Gençlerbirliği'ni konuk ettiği son 6 lig maçını toplam 19 gol atarak kazandı!

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Galatasaray kazanır" oldu!

%46'lık kesim son 2 maçta galibiyet alamamış olsa da kritik eksikleri olan Gençlerbirliği karşısında sarı-kırmızılı ekibe güveniyor...

%12'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve mücadelede en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

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