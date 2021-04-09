Galatasaray'da 6 adaylı seçime doğru!

G.Saray'da pandemi koşulları izin verirse mayıs ayında gerçekleşecek seçim için hazırlıklar hızlandı. Sarı kırmızılılar adım adım 6 adaylı bir olağan seçimli genel kurula doğru ilerliyor. Burak Elmas, Metin Öztürk ve Tuncer Hunca’nın ardından dün de Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu da başkan adaylığını resmen açıkladı. Şimdi tüm gözler aslında Galatasaray Kulübü’nün mevcut başkanı Mustafa Cengiz’de... Gördüğü yoğun tedaviye karşın sarı kırmızılı kulübe ayırdığı mesaiyi aksatmayan başkan Mustafa Cengiz’in mayısta yeniden göreve aday olması bekleniyor.

Polat ve Öztürk teklifleri reddetti

Cengiz'in yönetim kurulunda yer alan Abdurrahim Albayrak ve Kaan Kançal’ın da başkanın kararı ve tavrına göre yol haritalarını çizmesi bekleniyor. Adaylığını resmen açıklayan 4 ismin yanı sıra Galatasaray’da üyelerin öne çıkmasını istediği isimler de var. Camia içinden adaylığı adına büyük bir talep ve baskı olmasına karşın Adnan Polat, Galatasaray’a desteğe hazır olduğunu ancak adaylığı düşünmediğini net şekilde dile getirdi. Yine güçlü bir liste ile göreve soyunması istenen Adnan Öztürk de özellikle iş yoğunluğu nedeniyle adaylığı düşünmediğini belirtti.

Özdemir kulübü mercek altına aldı

Şu an için genel kurul hazırlıkları yapan isimler olarak Elmas, Öztürk, Tuncer ve Hamamcıoğlu ile başkan Cengiz ya da yönetiminden bir isim öne çıkarken 6. adayın İbrahim Özdemir’in olması bekleniyor. 39 yıldır G.Saray üyesi olan, divan üyeliği bulunan, yüksek mimar ve geçmişte Devlet ve Ulaştırma Bakanlığı görevlerini yürütmüş, 3 dönem İstanbul milletvekilliği yapmış Özdemir de adaylık adına gerekli incelemeler yapıyor. Uzun süredir detaylı bir çalışma içinde olan Özdemir, Galatasaray’ın sorunları, problemlerini ve çözüm formüllerini masaya yatırarak kesin kararını verecek.

Mevcut adaylar ve yönetim listeleri

Metin Öztürk: Tam 1.5 yıldır G.Saray’da açık ve net şekilde çalışmalarına başlayan Metin Öztürk’ün listesinde Prof.Dr. Emre Alkin, Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Rıza Morova, Dikran Gülmezgil ve İsmail Sarıkaya gibi isimler yer alıyor. Metin Öztürk’ün göreve seçilmesi halinde Sicil Kurulu Başkanı Celal Açar ve Denetleme Kurulu Başkanı ise Metin Ünlü olacak.

Burak Elmas: G.Saray’da tam 1 yılı aşkındır eski yönetici Burak Elmas da adaylık adına çalışmalarını yürütüyor ve listesini de açıkladı. ‘Birlikte Çok Şey Başaracağız’ sloganı ile yola çıkan Burak Elmas’ın listesinde Galatasaraylılar Derneği eski başkanı Polat Bengisarp başta olmak üzere Remzi Sanver, Köksal Ünlü, Bikem Kemik, Işıtan Gün gibi önemli isimler yer alıyor.

Tuncer Hunca: 'Andımız Galatasaray’ sloganı ile göreve aday olan isimlerden biri de Hunca Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Hunca... Henüz liste çalışmalarını sürdüren ve ekibini son olarak resmen seçimli genel kurul tarihinin açıklanmasının ardından duyurmayı planlayan Tuncer Hunca’nın da öncelikli hedeflerinden biri de ‘dijital dönüşüm ve değişim.’

Eşref Hamamcıoğlu: Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu da dün başkanlığa talip olduğunu resmen ilan etti. “Ben G.Saraylıyım, genlerimde şikayet yok. Bir G.Saraylı olarak görev ve sorumluluklarım var. Böyle hisseden herkesle yürümeye hazırım” diyen Hamamcıoğlu yönetimde kimlerin olacağını açıklamazken “G.Saray’a Güven” sloganıyla seçim kampanyasını başlattı.