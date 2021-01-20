Galatasaray'da 6-1 galibiyet sonrası Fatih Terim'den Arda Turan, Muslera, Omar ve transfer açıklaması

Fatih Terim'in açıklamaları şu şekilde:

Donk'un golüyle ilgili şunu söyleyeyim. Kornerlerle 2-3 tane çalışmamız var. Önceden ikisini kullanmıştık ama diğerini kullanmamıştık. Skor almışken diğerini denedik. Ben ısrar ettim. Çok çalıştığımız bir taktikti. Uzun yıllar duran toptan çok gol attık ama bu yıl sıkıntımız var. O gole özellikle sevindim.

"Çok daha farklı olabilirdi"

Eksiklerden bahsetmedim ben, sadece öngörülemeyen tabloyu anlatmıştım maçtan önce. Denizlispor'un farklı mağlubiyetinin ardından bizim farklı galibiyetimizle ilgili teknik analize çok girmeyeceğim. Çok farklı şeylerle uğraşıyor onlar da. Maç çok daha farklı olabilirdi. Hücumda gereği yokken kaçırdığımız pozisyonların üstüne bir de gol yedik. Stadımızdaki 500. golü Jesse'nin atması da sevindirici. Moral bulacaktır.

"Muslera için çok mutluyum. Arda Galatasaray'da başka görevler de alabilecek duruma geldi"

Ligde 20 maçtan fazla var. Konuşmak için çok erken. Galatasaray şartlar ne olursa olsun yukarıları sever. Bugün 3 puanın yanında ayrıca sevindirici olan şey Muslera'nın dönüşü. Arda'nın önemli bir jest yaparak ona kaptanlık bandını vermesi. Arda bizim için önemli bir oyuncu saha içinde ve saha dışında. Müthiş bir Arda izliyorum. Çok da seviniyorum. Galatasaray kendi evladını kazanırken sadece futbolcu olarak kazanmadı. Galatasaray'da başka görevleri de yapabilecek bir Arda olduğu için seviniyorum. Muslera'ya da hoş geldin diyorum. İyi bir hafta oldu. Yarın tekrar başlayacağız Malatya maçı için.

Bugün başlatılan bağış kampanyası hakkında

Bağış kampanyası mı? Kim başlattı? Bağış kampanyasından haberim yok. İlk kez şu an duyuyorum.

"Omar bizi çok duygulandırdı"

Omar birkaç şey söylemek istedi ama söyleyemedi. Çok kötü olduk her birimiz. Gayet iyi. Allah canını bağışladı. İnşallah en kısa zamanda futbola döner. Diyelim ki futbola dönemedi, Allah ailesine bağışladı demek gerekiyor.

Transferde son durum

Transferde daha 10 günümüz var. Yapabileceğimizin en iyisini yapacağız inşallah. Olması için liste de verdik. İsimleri de saydık. Transfer olmadığı zaman oturup ağlayacak halimiz yok. Kalan sağlar bizimdir diyeceğiz. Olursa çok iyi olur.

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