Galatasaray'da 5 oyuncunun bileti kesildi, 2 isim topun ağzında!

Üst üste 4. şampiyonluğuna koşar adım ilerleyen Galatasaray’da sadece dış transfer değil, iç transfer çalışmaları da başlamış durumda. Sarı-Kırmızılılar hem yeni sözleşme görüşmelerinde hem de Avrupa devlerinin takibi altındaki oyuncular konusunda bir hayli zorlanacak gibi görünüyor. Bu sezon milli takım araları ve sakatlıklar nedeniyle oldukça zorlu bir süreçten geçen Cim Bom, gelecek sezonki Şampiyonlar Ligi macerasını da düşünerek kadro derinliğini artırmanın hesaplarını yapıyor. Bunun için de verim alınamayan oyuncular değerinde satılıp yerlerine daha iyileri getirilecek.

SINGO'DA HEDEF ZARAR ETMEDEN YOLLARI AYIRMAK

Bu isimlerden biri Wilfried Singo. 30 milyon euro bonservis bedeli ve büyük umutlarla alınan 24 yaşındaki futbolcu beklentilerin altında kaldı. Galatasaray Yönetimi, Singo’ya gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı. Oyuncudan zarar etmeden çıkmanın formülleri aranıyor.

İYİ TEKLİF GELİRSE SARA DA YOLCU

Aynı şekilde İngiliz kulüplerinin kanca taktığı Gabriel Sara da iyi bir teklif gelmesi halinde satılacak ve buradan gelecek parayla daha iyi takviyeler yapılacak.

BOEY İÇİN GİRİŞİM YAPILMAYACAK

Bayern Münih’ten kiralanan Sacha Boey, şu ana kadar hocası Okan Buruk’u etkilemeyi başaramadı. Boey’nin bonservisi için bir girişim yapılmayacak.

ASPRILLA VE LANG'IN OPSİYONLARI KULLANILMAYACAK

Bir başka kiralık isim Yaser Asprilla ile yollar ayrılacak. Napoli’den kiralanan Noa Lang’ın da 30 milyon Euro’luk opsiyonu kullanılmayacak.

SÖZLEŞMESİ BİTECEK LEMINA'NIN DAHA İYİSİ ARANIYOR

Orta sahada sözleşmesi bitecek olan isimlerden Mario Lemina için daha iyi alternatifler aranıyor. Gabonlu futbolcu da yaz döneminde Galatasaray’dan ayrılabilir.

ICARDI İLE AYRILIK İHTİMALİ DAHA AĞIR BASIYOR

Osimhen, Sane, Sanchez, Torreira gibi yıldızların satılması şu aşamada kesinlikle düşünülmüyor. Ancak kontratının son senesindeki Mauro Icardi için aynı durum geçerli değil.

Yönetim masaya oturmak üzere sezon sonunu işaret etmişti. Fakat yolların ayrılma ihtimali daha ağır basıyor. Arjantinli santrforun sözleşmesini uzatmak yerine Osimhen’in arkasına bir yabancı yıldız, bir de yerli forvet takviyesi yapılması planlanıyor.

