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Galatasaray'da 5 ayrılık! Kaan Ayhan için karar verildi

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Kaan Ayhan#Transfer
Galatasarayda 5 ayrılık Kaan Ayhan için karar verildi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 07, 2023 12:12

Galatasaray'da sezonun tamamlanmasının ardından takımdan ayrılacak futbolcular da netleşmeye başladı. Sözleşmeleri sona eren 5 oyuncu, yeni sezonda sarı kırmızılı formayı giymeyecek. Satın alma opsiyonlu kiralık Kaan Ayhan için de karar verildi.

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Galatasaray'da yeni sezon planlaması devam ediyor. Sarı kırmızılılar'da transfer çalışmaları sürerken, takımdan ayrılacak isimler de netleşmeye başladı.

Sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da, ligin bitmesiyle birlikte birçok futbolcunun sözleşmesi sona erdi. Mukavelelerini tamamlayan Juan Mata, Bafetimbi Gomis, Emre Taşdemir ve Okan Kocuk Sarı-kırmızılı kulüpten ayrıldı.

Galatasaray ayrıca, kış transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı Sam Adekugbe’nin bonservisini almayacak.

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KAAN AYHAN'IN BONSERVİSİ ALINACAK

TRT Spor'un haberine göre aynı dönem kiralanan KAAN AYHAN'ın ise 2.8 milyon euro olan satın alma opsiyonu kullanılacak ve milli futbolcu kadroda tutulacak.

 

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#Galatasaray#Kaan Ayhan#Transfer

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