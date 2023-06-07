Galatasaray'da 5 ayrılık! Kaan Ayhan için karar verildi

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Galatasaray'da yeni sezon planlaması devam ediyor. Sarı kırmızılılar'da transfer çalışmaları sürerken, takımdan ayrılacak isimler de netleşmeye başladı.

Sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da, ligin bitmesiyle birlikte birçok futbolcunun sözleşmesi sona erdi. Mukavelelerini tamamlayan Juan Mata, Bafetimbi Gomis, Emre Taşdemir ve Okan Kocuk Sarı-kırmızılı kulüpten ayrıldı.

Galatasaray ayrıca, kış transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı Sam Adekugbe’nin bonservisini almayacak.

KAAN AYHAN'IN BONSERVİSİ ALINACAK

TRT Spor'un haberine göre aynı dönem kiralanan KAAN AYHAN'ın ise 2.8 milyon euro olan satın alma opsiyonu kullanılacak ve milli futbolcu kadroda tutulacak.