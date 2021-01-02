Galatasaray'da 5, Antalyaspor'da 7 eksik! Öne çıkan iddaa tahmini ise...

Bu bir ilandır

GALATASARAY

- Üst üste aldığı başarılı sonuçlar ve rakiplerinin puan kayıpları sonrası Süper Lig'in zirvesine yerleşen Galatasaray'da Omar Elabdellaoui şoku yaşanıyor!

- Norveçli futbolcunun çocuklarını eğlendirmek için yaktığı hava fişeklerin gözünde patlaması ve yaralanması, sadece sarı kırmızılı oyuncuları değil tüm futbol camiasını derinden etkiledi.

- Elabdellaoui dışında Ryan Babel, Oghenekaro Etebo ve Sofiane Feghouli sakat. Taylan Antalyalı cezalı.

- TD Fatih Terim'in Etebo ve Taylan'ın yokluğunda Ryan Donk'u defansif orta saha bölgesine çekmesi bekleniyor.

- Radamel Falcao iyileşti, Mbaye Diagne de döndü ama Trabzon deplasmanında gerçek bir "9 numara" gibi oynayan Oğulcan Çağlayan aynen devam edecektir.

ANTALYASPOR

- Ersun Yanal sonrası biraz kıpırdanan ve puan tablosunda orta sıralara doğru tırmanan Antalyaspor, Hatayspor'dan 6 yiyerek herkesi şaşırttı.

- Yanal'ın 3-0 sonrası, dakikalar henüz 28'i gösterirken 3 oyuncu değiştirmesi de sezonun unutulmaz anları arasında şimdiden yerini aldı...

- Akdeniz ekibinin İstanbul kafilesinde Ufuk Akyol, Bahadır Öztürk, Armel Drole, Serdar Gürler, Ali Eren İyican, Adis Jahovic ve Sidney Sam yer almadı. Tam 7 eksik var!

- Kalede Ruud Boffin yerine Ferhat Kaplan görürsek şaşırmayalım. Orta alanda komuta yine Nuri Şahin'de olacaktır. Hücumun en ilerisinde de Dever Orgill devam eder.

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Galatasaray'ın ligde oynadığı son 4 maçın 3'ü "2-3 GOL" aralığında sonuçlandı.

- Antalyaspor'un deplasmanda oynadığı son 5 maçın 4'ü hem "2.5 ÜST" bitti, hem de "karşılıklı gol" ile sonuçlandı.

- Antalyaspor, Süper Lig'de İstanbul takımlarına konuk olduğu son 10 maçın sadece 2'sini kazanabildi. (2 beraberlik - 6 mağlubiyet)

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Galatasaray kazanır" oldu!

%55'lik kesim lider durumda bulunan sarı-kırmızılı ekibin evinde hata yapmasını beklemiyor...

%12'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve mücadelede en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

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Antalyaspor'un Alman panzeri Lukas Podolski'nin Inter günleri...