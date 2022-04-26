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Galatasaray'da 4'lü zirveden 30 Nisan kararı çıktı! Burak Elmas aday olabilirdi ancak...

#Galatasaray#Burak Elmas#Futbol
Galatasarayda 4lü zirveden 30 Nisan kararı çıktı Burak Elmas aday olabilirdi ancak...

Hürriyet 4’lü zirvede alınan kritik kararı açıklıyor... Burak Elmas, 30 Nisan’daki Olağanüstü Genel Kurul’un kaderini başkan adaylarına bıraktı. İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin tedbir kararını kaldırması sonrası yapılan toplantıda divan kurulu başkanı Derkan, Elmas’a, “30 Nisan’daki seçimi iptal edip yeni bir seçim takvimi belirleyecek misiniz?” diye sordu. Elmas, “Devam eden bir süreç var, bu sorunun cevabını başkan adayları versin” dedi. Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk, “Hayır. Yeni bir seçim sürecine gerek yok” deyince, Elmas’ın adaylık ihtimali ortadan kalktı.

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Galatasaray’da, birbiri ardına gelen mahkeme kararları sonrası 30 Nisan’da yapılmasına karar verilen Seçimli Genel Kurul’un kaderinin, kulüpte gerçekleşen 4’lü bir zirve sonunda belirlendiği ortaya çıktı. Başkan Burak Elmas, geçtiğimiz cuma günü İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 30 Nisan’daki seçime yönelik tedbir kararını kaldırmasının ardından divan kurulu başkanı Aykutalp Derkan ile başkan adayları Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk’ü olağanüstü toplantıya çağırdı.

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Yöneticilerim de aday olabilir

Bu toplantıda Derkan, Elmas’a, “Yeni mahkeme kararıyla bir sonraki seçimde tekrar seçilme hakkına sahip oldunuz. Bu konuda görüşünüz ne? 30 Nisan’daki seçimi iptal edip yeni bir seçim takvimi belirlemeyi düşünüyor musunuz?” sorusunu yöneltti. Elmas bunun üzerine Hamamcıoğlu ve Öztürk’e dönerek, “Bu kararı ben değil, başkan adayları olarak siz vermelisiniz. Sizin için bir sakıncası yoksa yeni bir seçim takvimi belirleyebiliriz. Sadece kendim için söylemiyorum. Buna göre de ben ya da yöneticilerimiz seçilme hakkını kullanabiliriz” dedi.

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İki aday da aynı cevabı verdi

Burak Elmas’ın sorusuna Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk’ün verdiği yanıt aynı oldu. İki aday da, “Seçim takvimi açıklandı. İki aday olarak devam edelim. Yeni bir sürece gerek yok. Galatasaray Kulübü için en doğrusu bu olur” dedi. Hamamcıoğlu ve Öztürk’ün bu cevabıyla başkan Elmas’ın seçimi ileri bir tarihe erteleyip, kendisi ve yönetim kurulundaki arkadaşlarının aday olma ihtimali gündemden kalktı. Seçimli Genel Kurul daha önce planlandığı üzere 30 Nisan Cumartesi günü, iki adaylı olarak yapılacak.

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#Galatasaray#Burak Elmas#Futbol

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