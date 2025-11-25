Galatasaray'da 33 maçlık seri son buldu!

Haberin Devamı

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 5. haftasında Galatasaray sahasında Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise ile karşılaştı.

Sarı-kırmızılılar ilk yarısı 0-0 sona eren müsabakadan 1-0'lık skorla mağlup ayrıldı.

EVİNDE 33 MAÇ SONRA

Galatasaray, RAMS Park'ta 33 resmi maçın ardından mağlubiyet yaşadı.

İç sahadaki son yenilgisini geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında 1-0'lık skorla yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında iç sahada 34. resmi maçına çıktı.

Bu süreçte 24'ü Süper Lig, 5'i UEFA Avrupa Ligi, 2'si Ziraat Türkiye Kupası ve 2'si UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere 33 resmi müsabakada 24 galibiyet, 9 beraberlik yaşayan Galatasaray, Union SG mağlubiyetiyle seriyi 34 maça uzatamadı.

'DEVLER LİGİ'NDE KAZANMA SERİSİ SON BULDU

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 3 maçlık galibiyet serisi bitti.

Sezona deplasmanda Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımına 5-1 yenilerek başlayan sarı-kırmızılı takım, sonrasında sırasıyla iç sahada İngiltere ekibi Liverpool'u 1-0, Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i 3-1, deplasmanda ise Hollanda takımı Ajax'ı 3-0 yendi.

"Cimbom" beşinci haftada konuk ettiği Union Saint-Gilloise'a 1-0 mağlup olarak galibiyet serisini sürdüremedi. Galatasaray, serisinin sona ermesiyle tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 4 galibiyet alma rekorunu kırma şansını da yitirdi.

BELÇİKA TAKIMLARINA KARŞI ŞANSSIZLIĞI SÜRÜYOR

Galatasaray, Avrupa kupalarında Belçika temsilcileriyle yaptığı 9. müsabakada da galibiyet elde edemedi.

Tarihinde Union Saint-Gilloise ile ilk kez eşleşen sarı-kırmızılı ekip, Club Brugge ve Anderlecht ile dörder kez karşılaştı. Galatasaray, söz konusu maçlarda dörder beraberlik ve yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip, 9. randevudan da galibiyet çıkaramayarak Belçika temsilcileri karşısındaki kötü istatistiğini sonlandıramadı.

Galatasaray, Belçika takımlarıyla yaptığı 9 maçta sadece 5 gol atarken rakiplerinin 18 golüne engel olamadı.

AVRUPA'DA 14 MAÇ SONRA SESSİZ KALDI

Galatasaray, UEFA turnuvalarında 14 maç aradan sonra gol sevinci yaşayamadı.

Son olarak geçen sezon İsviçre temsilcisi Young Boys'a iç sahada 1-0 yenildiği UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçında gol atamayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 14 Avrupa kupası maçında rakip fileleri sarsmayı başardı.

Galatasaray, Union Saint-Gilloise maçından eli boş dönerken gol atma serisini de sürdüremedi.