Galatasaray'da 32 yıl sonra en acı tablo

Hürriyet Arama ×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bebeklere koronavirüs aşısı iddiası Sağlık Bakanlığından açıklamaBebeklere koronavirüs aşısı iddiası! Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama#Koronavirüs
Türk Pogba Ozan Tufan için çarpıcı analiz... Olağanüstü...Türk Pogba! Ozan Tufan için çarpıcı analiz... "Olağanüstü..."#Ozan Tufan
Anneannesi ölünce üvey dedesiyle evlendi Ünlü televizyon yıldızı hakkında şok iddialar...Anneannesi ölünce üvey dedesiyle evlendi! Ünlü televizyon yıldızı hakkında şok iddialar...#Skandal
Cumhurbaşkanı Erdoğandan çarpıcı açıklamalarCumhurbaşkanı Erdoğan'dan çarpıcı açıklamalar#Cumhurbaşkanı Erdoğan
6 ay sonra değişti Merkez Bankası faiz kararını açıkladı6 ay sonra değişti! Merkez Bankası faiz kararını açıkladı#Faiz Kararı
Emre Demir resmen Barcelonada Bonservisi ve serbest kalma bedeli...Emre Demir resmen Barcelona'da! Bonservisi ve serbest kalma bedeli...#Emre Demir
Bakan Soylu yeni projeyi böyle duyurdu: Geçebilen daha görmedimBakan Soylu yeni projeyi böyle duyurdu: Geçebilen daha görmedim#İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
Canlı | Konyada 2 gol ve kırmızı kart Skor...Canlı | Konya'da 2 gol ve kırmızı kart! Skor...#Konyaspor
Mansimov’a kardeşinden nitelikli dolandırıcılık suçlamasıMansimov’a kardeşinden nitelikli dolandırıcılık suçlaması #Mübariz Mansimov
Yeni düzenleme önümüzdeki hafta Meclise sunulacak Tüm vatandaşları ilgilendiriyor...Yeni düzenleme önümüzdeki hafta Meclis'e sunulacak! Tüm vatandaşları ilgilendiriyor...#Vergi Mükellefleri
Uğur Şahinden flaş aşı açıklamasıUğur Şahin'den flaş aşı açıklaması#Uğur Şahin
Teknofestte herkes onu merak etti F16larda olmayan özellikleri var... İşte Milli Muharip UçakTeknofest'te herkes onu merak etti! F16'larda olmayan özellikleri var... İşte Milli Muharip Uçak#Milli Muharip Uçak
Bana tecavüz eden adamın bebeğine annelik yapamazdımBana tecavüz eden adamın bebeğine annelik yapamazdım#Kürtaj Yasası
Uğruna 14 yıllık yuvasını yıktığı aşkı Johnny Deppe pahalıya patladı: Hiçbirimiz güvende değilizUğruna 14 yıllık yuvasını yıktığı aşkı Johnny Depp'e pahalıya patladı: Hiçbirimiz güvende değiliz!#Johnny Depp
Annem akşam saçımı görünce... Müge Anlı çocukluk yıllarına döndü'Annem akşam saçımı görünce...' Müge Anlı çocukluk yıllarına döndü!#Ünlüler
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Galatasaray'da 32 yıl sonra en acı tablo

#Galatasaray#Fatih Terim#Süper Lig
Galatasarayda 32 yıl sonra en acı tablo

İlk 6 haftada 8 puanda kalan Galatasaray, tarihinin en kötü sezon başlangıçlarından birine imza attı. 1989-90’da ilk 6 haftayı 7 puanla geçen G.Saray kaybettiği 11 puanı sezon sonunda çok aradı. Sezonu Beşiktaş şampiyon kapatırken sarı kırmızılılar rakibinin 12 puan gerisinde 4. sırada kaldı. Terim de Galatasaray’ın başında 12. kez 6. haftayı geride bırakırken en az puan aldığı sezonu yaşıyor.

Haberin Devamı

Spor Servisi - Ertuğrul GÜNEŞ Bu sezon 11 futbolcu için 25 milyon 350 bin Euro ödeyerek Süper Lig’de transfere en fazla para harcayan kulüp olan Galatasaray, ilk 6 haftada sadece 8 puan toplayarak tarihinin en kötü sezon başlangıçlarından birine imza attı.

Gençleşmiş kadrosuyla ve büyük hedeflerle yola çıkan sarı kırmızılı takım, ilk 6 haftalar göz önüne alındığında 7 puanda kaldıkları 1989-1990 sezonundan sonraki en kötü performansını ortaya koydu. Peki bu tabloya neler sebep oldu?

Son Dakika: Kayserispor - Galatasaray maçında gerginlik Terim fena patladı: Sana ne oluyor

İlgili Haber:Son Dakika: Kayserispor - Galatasaray maçında gerginlik! Terim fena patladı: Sana ne oluyor?

RAKİPLERİ İSABETLİ ŞUTLARIN YARISINDA AĞLARI HAVALANDIRDI

Sarı kırmızılı takımdaki 11. sezonunu geçiren Fernando Muslera, yoğun geçen sezonun ardından Uruguay ile Copa America’da da mücadele ederken, yeni sezonda beklentilerin altında kaldı. 35 yaşındaki eldiven, Süper Lig’de puan kaybedilen son 4 karşılaşmada kaleye isabet eden 18 şuttan 8’ini ağlarında görürken, 10’unu kurtardı. Son oynanan Kayseri karşısında 4 isabetli şutun 3’ü gol oldu.

Galatasarayda 32 yıl sonra en acı tablo

Haberin Devamı

EN BÜYÜK SORUN FORVET HATTINDA

Sarı kırmızılılar, savunmadaki düşük performansının yanı sıra hücum hattında da çok zorlanıyor. Net bir golcüsü olmayan, Falcao ile vedalaşan Galatasaray’da takım hiçbir zaman beklentileri tam anlamıyla karşılamayan, zaman zaman kesik yiyen Diagne, adeta golü unutan Mohamed ve Halil üçlüsü toplamda 3 gol, 1 asist üretebildi.

Aslan’ın hücum hattındaki verimsizliği Kayseri’de zirve yaptı. Zira G.Saray, bu sezon 19 şutla kaleyi en fazla yokladığı ama 2 isabetle en az isabet sağladığı karşılaşmayı oynadı. Sarı kırmızılılar, 1-0 kaybedilen Alanya müsabakasını da 3 isabetle bitirmişti.

MUSLERA DIŞINDA 6'DA 6 YAPAN YOK

Galatasaray’da oyuncuların istikrar zorunu ilk 6 hafta içinde zirve yaptı. Öyle ki; Fatih Terim yönetimindeki takımda kale hariç hiçbir futbolcu Süper Lig’in ilk 6 maçında 90 dakika sahada kalamadı. Sadece Fernando Muslera bu maçların tamamında oynadı. Uruguaylı eldiveni 457 dakika ile Patrick van Aanholt takip etti.

Fatih Terim: Gerekeni yapacağız, bazı oyuncularımız...

İlgili Haber:Fatih Terim: Gerekeni yapacağız, bazı oyuncularımız...

KEREM AKTÜRKOĞLU YOKSA ZORLANIYOR

Bu sezon tüm kulvarlarda 3 gol, 3 asistle oynayan Kerem Aktürkoğlu, sarı kırmızılılarda bu sezon Süper Lig’de 10 kilit pas verdi. Fayçal Fajr (17), Edin Visca (16), Matias Vargas (16), Rachid Ghezzal (16) gibi isimlerin bu istatistikte üst sıralarda yer aldığı bu listede Aslan’daki en iyi ismin 10 kilit pas vermesi de ayrıca bir sorun olarak dikkat çekti.

FATİH TERİM'LE EN AZ PUAN ALDIĞI BAŞLANGICI YAPTI

Haberin Devamı

Galatasaray, büyük başarılar yaşadığı Fatih Terim’in teknik direktörlüğünde başladığı sezonlarda ilk 6 haftalık periyottaki en az puanı 2021-22’de topladı. Sarı kırmızılı takım, tecrübeli teknik adam yönetiminde 12. kez 6. haftayı geride bırakırken, bu periyottaki en fazla puanı ise 5 galibiyet ve 1 beraberlikle 16 puan aldığı 1998-99 sezonunda kazandı.

Galatasarayda 32 yıl sonra en acı tablo

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Fatih Terim#Süper Lig