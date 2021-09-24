Galatasaray'da 32 yıl sonra en acı tablo

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Spor Servisi - Ertuğrul GÜNEŞ Bu sezon 11 futbolcu için 25 milyon 350 bin Euro ödeyerek Süper Lig’de transfere en fazla para harcayan kulüp olan Galatasaray, ilk 6 haftada sadece 8 puan toplayarak tarihinin en kötü sezon başlangıçlarından birine imza attı.

Gençleşmiş kadrosuyla ve büyük hedeflerle yola çıkan sarı kırmızılı takım, ilk 6 haftalar göz önüne alındığında 7 puanda kaldıkları 1989-1990 sezonundan sonraki en kötü performansını ortaya koydu. Peki bu tabloya neler sebep oldu?

RAKİPLERİ İSABETLİ ŞUTLARIN YARISINDA AĞLARI HAVALANDIRDI

Sarı kırmızılı takımdaki 11. sezonunu geçiren Fernando Muslera, yoğun geçen sezonun ardından Uruguay ile Copa America’da da mücadele ederken, yeni sezonda beklentilerin altında kaldı. 35 yaşındaki eldiven, Süper Lig’de puan kaybedilen son 4 karşılaşmada kaleye isabet eden 18 şuttan 8’ini ağlarında görürken, 10’unu kurtardı. Son oynanan Kayseri karşısında 4 isabetli şutun 3’ü gol oldu.

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EN BÜYÜK SORUN FORVET HATTINDA

Sarı kırmızılılar, savunmadaki düşük performansının yanı sıra hücum hattında da çok zorlanıyor. Net bir golcüsü olmayan, Falcao ile vedalaşan Galatasaray’da takım hiçbir zaman beklentileri tam anlamıyla karşılamayan, zaman zaman kesik yiyen Diagne, adeta golü unutan Mohamed ve Halil üçlüsü toplamda 3 gol, 1 asist üretebildi.

Aslan’ın hücum hattındaki verimsizliği Kayseri’de zirve yaptı. Zira G.Saray, bu sezon 19 şutla kaleyi en fazla yokladığı ama 2 isabetle en az isabet sağladığı karşılaşmayı oynadı. Sarı kırmızılılar, 1-0 kaybedilen Alanya müsabakasını da 3 isabetle bitirmişti.

MUSLERA DIŞINDA 6'DA 6 YAPAN YOK

Galatasaray’da oyuncuların istikrar zorunu ilk 6 hafta içinde zirve yaptı. Öyle ki; Fatih Terim yönetimindeki takımda kale hariç hiçbir futbolcu Süper Lig’in ilk 6 maçında 90 dakika sahada kalamadı. Sadece Fernando Muslera bu maçların tamamında oynadı. Uruguaylı eldiveni 457 dakika ile Patrick van Aanholt takip etti.

KEREM AKTÜRKOĞLU YOKSA ZORLANIYOR

Bu sezon tüm kulvarlarda 3 gol, 3 asistle oynayan Kerem Aktürkoğlu, sarı kırmızılılarda bu sezon Süper Lig’de 10 kilit pas verdi. Fayçal Fajr (17), Edin Visca (16), Matias Vargas (16), Rachid Ghezzal (16) gibi isimlerin bu istatistikte üst sıralarda yer aldığı bu listede Aslan’daki en iyi ismin 10 kilit pas vermesi de ayrıca bir sorun olarak dikkat çekti.

FATİH TERİM'LE EN AZ PUAN ALDIĞI BAŞLANGICI YAPTI

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Galatasaray, büyük başarılar yaşadığı Fatih Terim’in teknik direktörlüğünde başladığı sezonlarda ilk 6 haftalık periyottaki en az puanı 2021-22’de topladı. Sarı kırmızılı takım, tecrübeli teknik adam yönetiminde 12. kez 6. haftayı geride bırakırken, bu periyottaki en fazla puanı ise 5 galibiyet ve 1 beraberlikle 16 puan aldığı 1998-99 sezonunda kazandı.