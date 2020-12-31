Galatasaray'da 3 yıldızın ücreti Radamel Falcao'nun 2 aylık maaşı bile değil

Taylan ligde 14 maçın tamamında oynarken, Arda attığı 2 gol ve aldığı sorumluluk ile Galatasaray’a önemli katkı sağladı. Oğulcan da Terim’in güvenini kazanmayı başardı. Sezona damga vuran 3 futbolcunun maliyeti Falcao’nun 2 aylık ücretinden bile daha az bir rakama denk geliyor.

Galatasaray’da bu sezona damga vuran 3 futbolcunun maliyeti Falcao’nun 2 aylık ücretinden bile daha az bir rakama denk geliyor! Sarı kırmızılılarda yerli oyuncuların performansı artık ders niteliğinde oldu. Teknik direktör Fatih Terim’in bu sezon ligde tüm maçlarda görev verdiği Taylan, Trabzon maçında 1 gol, 1 asist ile oynayan Oğulcan ve alt yapısından yetiştiği takıma geri dönmesi ile çıkışa geçen Arda’nın 1 yıllık maliyeti Falcao’nun sadece 2 aylık gelirine denk geliyor.

Belhanda’nın da 3 aylık maaşı

Terim’in güvendiği ve vazgeçmediği 3 yerli oyuncu da Türk Lirası üzerinden sözleşmelere imza attı. Arda, Taylan ve Oğulcan’ın elde ettiği garanti ücretlerin toplamı 9 milyon 950 bin TL. Üç başarılı yerli oyuncunun yıllık maliyeti döviz üzerinden neredeyse 1 milyon Euro. Bu rakam yine geleceği belirsiz olan ve Galatasaray’da kalıp kalmayacağı merak edilen Belhanda’nın da 3 aylık ücreti kadar. Aynı zamanda takımdaki birçok yabancının 1 yıllık maaşının yarısına denk geliyor.

Transferde kulübün tavrı değişiyor

Taylan ligde 14 maçın tamamında oynarken, kaptan Arda Turan attığı 2 gol ve aldığı sorumluluk ile Galatasaray’a önemli katkı sağladı. Oğulcan da artık ön plana çıkmayı, Terim’in güvenini kazanmayı başardı. Şimdi bu durum ve tablo Galatasaray Kulübü için de önemli bir gösterge oldu. Artık sarı kırmızılılar, maliyeti yüksek, aidiyet duygusu düşük, problemli ya da futbolunun sonbaharında yabancı futbolcular yerine aynı Taylan Antalyalı, Kerem Aktürkoğlu, Oğulcan Çağlayan gibi yerli oyunculara yönelme kararı aldı.

ARTIK TAVAN FiYAT 4-5 MiLYON TL

Atletico Madrid ile yolları ayrılan ve adı Galatasaray ile anılan Diego costa konusunda sarı kırmızılı idareciler bu transferin gündemde olmadığını ifade ettiler. Yöneticiler, kulüplerin içinde bulunduğu mali durumlar düşünüldüğünde yüksek maliyetli transferlerin artık söz konusu olamayacağına dikkat çekti. Sarı kırmızılılarda yerli oyuncu transferinde ise tavan rakam Arda Turan ile imzalanan kontrat olacak. Galatasaray’da önemli başarılar elde eden, kariyerinde Atletico Madrid’de kupalar kazanıp Barcelona’da forma giyen Arda Turan’ın aldığı garanti ücretin üzerinde bir rakama kesinlikle çıkılmayacak. Buna göre, sarı kırmızılılar yerli oyuncu takviyelerinde imza atacağı isimlere maksimum 4-5 milyon TL garanti ücret teklif edecek.

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