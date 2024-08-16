Galatasaray'da 3 eksik! Yeni transferler oynayacak mı? Konyaspor'da 11 değişecek mi? Süper Lig iddaa oranları...

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KONYASPOR

Süper Lig'de sezona Kasımpaşa'yı 3-2 yenerek başlayan Konyaspor'da, son 10 dakikada gelen galibiyet gollerini yeni transferler Danijel Aleksic ve Umut Nayir kaydetmişti.

Yeşil-beyazlılarda sezon öncesi sakatlanan Josip Calusic dışında göze çarpan bir eksik yok.

TD Ali Çamdalı, Uğurcan Yazğılı'yı sağ bek oynatıp, stoperde "Filip Damjanovic & Adil Demirbağ" ikilisini tercih etmişti.

Galatasaray karşısında da bu düzeni bozması beklenmiyor.

Umut Nayir yine "9 numara" olarak başlayacaktır, Sokol Cikalleshi yedekte bekler.

Bu kez Yusuf Erdoğan yerine Aleksic'i ilk 11'de, Brezilyalı yeni transfer Pedrinho'yu merkez yerine kanatta izleyebiliriz.

GALATASARAY

Sezona ağır bir Süper Kupa yenilgisiyle (0-5, Beşiktaş) başlayan Galatasaray, Süper Lig açılışını ise Michy Batshuayi'nin 90'da attığı golle Hatayspor'u 2-1 yenerek yapmıştı.

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Sarı-kırmızılılarda Davinson Sanchez (sakat), Sergio Oliveira ve Wilfried Zaha deplasman kafilesinde yer almadı.

TD Okan Buruk'un yeni transferler Elias Jelert (dağ bek) ve Gabriel Sara'ya (8 numara) ilk 11'de şans vermesi bekleniyor.

Davinson Sanchez'in yokluğunda stoperde "Victor Nelsson & Abdülkerim Bardakcı" birlikteliği göreceğiz.

Hücum merkezinde Mauro Icardi, kanatlarda Hakim Ziyech ve Barış Alper Yılmaz forma giyecek.

Forvetin arkasında, orta sahanın önünde Dries Mertens görev yapacak.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İki takım arasında oynanan son 4 maçın tamamı "2.5 ÜST" bitti. (3/4 KG VAR)

- İki takım arasında oynanan son 9 lig maçında beraberlik çıkmadı! (Konyaspor 3-6 Galatasaray)

- Maçın hakemi Direnç Tonusluoğlu, Süper Lig'in açılış haftasında "Rizespor-Başakşehir" karşılaşmasını yönetmişti. (2 sarı kart)

MİSLİ ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç, Canlı Bahis ve Şampiyon Oran seçenekleriyle Misli'nin iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Galatasaray kazanır" oldu!

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%60'lık kesim geçen sezon Konya'da 3-1 kazanıp şampiyonluk kutlayan sarı-kırmızılardan bu hafta da galibiyet bekliyor...

%7'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve mücadelede en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.

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