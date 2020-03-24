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GeriFutbol Galatasaray'da 3. corona virüsü paniği! Kendisini karantina altına aldı
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Haber Giriş: 24.03.2020 - 22:21,Son Güncelleme:/

Galatasaray'da 3. corona virüsü paniği! Kendisini karantina altına aldı

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Galatasaray'da 3. corona virüsü paniği! Kendisini karantina altına aldı
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Galatasaray'ın Yönetim Kurulu ve aynı zamanda Divan Kurulu üyelerinden olan Mahmut Recevik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada evinde karantinada olduğunu açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'ın corona virüsü testlerinin pozitif çıkmasının ardından üçüncü bir vakanın paniği daha yaşanıyor.

Yönetim kurulu üyesi Mahmut Recevik, rahatsızlığına dair bir paylaşımda bulundu.

Sarı-kırmızılı kulübün Yönetim Kurulu üyelerinden Mahmut Recevik, sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir açıklama bulundu.

İşte o açıklama:

''Sevgili dostlar, Evimde karantinadayım, ilaç tedavisine devam ediyorum. İnşallah hep beraber bu işin üstesinden geleceğiz. Lütfen mecbur kalmadıkça evden çıkmayalım.''

Galatasarayda 3. corona virüsü paniği Kendisini karantina altına aldı

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