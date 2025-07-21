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Galatasaray'da 3 ayrılık birden! Osimhen sonrası vize çıktı

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#Galatasaray#Ayrılık#Morata
Galatasarayda 3 ayrılık birden Osimhen sonrası vize çıktı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2025 08:49

Yeni sezon öncesi transferde gaza basan Galatasaray'da takımdan ayrılmasın gündemdeki isimlerin durumları da netleşirken peş peşe gelişmeler bekleniyor.

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Galatasaray'da yeni sezon öncesi kadroya katılacak isimler konusunda olduğu gibi gidecek oyuncularla ilgili de hareketli dönem sürecek.

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FRANKOWSKİ VE KÖHN DE YOLCU

Sarı-Kırmızılılar'da Kerem Demirbay, Taylan Antalyalı, Mathias Ross ve Halil Dervişoğlu ile yollar ayrılmıştı ki yine ayrılığı gündemdeki isimlerden Przemyslaw Frankowski'nin de yeniden Fransa'ya dönmesi bekleniyor. Derrick Köhn için de Almanya'dan transfer iddiaları geliyor.

Galatasarayda 3 ayrılık birden Osimhen sonrası vize çıktı

 MORATA'YA İZİN ÇIKTI

Galatasaray, Victor Osimhen’in transferinin resmiyet kazanmasıyla birlikte Alvaro Morata’ya ayrılık izni verecek. İtalyan ekibi Como ile anlaşan İspanyol oyuncunun gidişine, Osimhen transferindeki belirsizlik sebebiyle vize verilmemişti.

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6 MİLYON EURO GELİR!

Sarı-Kırmızılılar, Morata’dan 6 milyon Euro’luk bir bonservis geliri elde edecek. Öte yandan Como ve Morata, 2028 yılına kadar sürecek sözleşme konusunda anlaşma sağladı.

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#Galatasaray#Ayrılık#Morata

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