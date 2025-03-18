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Galatasaray'da 25. şampiyonluk için kutlama Florya'da!

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#Galatasaray#Dursun Özbek#Okan Buruk
Galatasarayda 25. şampiyonluk için kutlama Floryada
Koray Durkal
Oluşturulma Tarihi: Mart 18, 2025 07:00

Okan Buruk, 5. yıldızın coşkusu için eski yuvalarını, sonraki şampiyonlukları için Kemerburgaz'ı işaret etti.

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Galatasaray, 13 Mayıs 2023’te temelini atıp, 16 Şubat 2025’te ilk antrenmanını gerçekleştirdiği Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nin kapıları dün medyaya açıldı. Tesis tanıtımında başkan Dursun Özbek, teknik direktör Okan Buruk ve yöneticiler yer aldı. Pozitif ve enerjik görüntüsüyle dikkat çeken Buruk yeni tesisten son derece memnun olduğunu belirterek “Her şey var. Artık top bizde” derken şöyle devam etti:

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BURADA ÇOK iYi HAZIRLANACAĞIZ

“Florya’nın havası her zaman bambaşka. Oranın manevi bir gücü vardı. Ama bunu biz buraya taşıdık. İnşallah bundan sonra da burada güzel günler yaşar, kutlamaları burada yaparız” dedi. Buruk, şampiyonluk kutlamasının Florya’da mı, Kemerburgaz’da mı olacağı sorulan deneyimli çalıştırıcı “Onu Florya’da yaparız inşallah. Yolumuz uzun. Çok önemli 9 maçımız var. Burada çok iyi hazırlanacağız” dedi.

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DURSUN ÖZBEK: MORALiM YERiNDE 9 FiNALiMiZ KALDI

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Kemerburgaz Tesisleri’nin tanıtımında yaptığı açıklamada ezeli rakibi Fenerbahçe’ye göndermede bulundu. Morali ve sağlık durumuyla ilgili gelen soru üzerine Fenerbahçe’nin Samsunspor ile 0-0 berabere kalmasına atıfta bulunan Özbek “Gayet iyiyim. Moralim de gayet yerinde, nasıl olmasın? Dünden sonra keyfim üst seviyeye çıktı. 9 final kaldı” dedi.

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#Galatasaray#Dursun Özbek#Okan Buruk

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