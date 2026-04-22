Galatasaray'da 2 isme ıslıklı protesto: Okan Buruk son düdükle yanına gitti!

Haberin Devamı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray evinde Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılılar, ilk yarısı 0-0 tamamlanan müsabakadan 2-0’lık skorla mağlup ayrıldı ve kupaya veda etti.

Bu sezon Türkiye Kupası'na grup aşamasından dahil olan Aslan, A Grubu'nda RAMS Başakşehir, Fethiyespor, İstanbulspor ve Corendon Alanyaspor ile oynadı. Galatasaray, grupta oynadığı 4 mücadeleyi de kazanarak adını çeyrek finale yazdırmıştı.

Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezon Türkiye Kupası’nı müzesine götürmüştü.

GÜNAY'DAN BÜYÜK HATA

83. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda kaleci Günay topu elinden kaçırdı. Boşta kalan topa altıpasın gerisinde dokunan Traore, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

Haberin Devamı

TARAFTARDAN 2 FUTBOLCUYA TEPKİ

Müsabakada Galatasaraylı taraftarlar, performanslarından dolayı kaleci Günay Güvenç ve Ahmed Kutucu’ya ıslıkla tepki gösterdi.

Kale arkasında sarı-kırmızılı taraftarlar ise yaptıkları tezahüratlarla Günay’a destek verdi.

OKAN BURUK DESTEK VERDİ

Müsabakanın sona ermesinin ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile futbolcular, kaleci Günay Güvenç’in yanına gitti ve teselli etti.

GÖZ YAŞLARINI TUTAMADI





Sarı-kırmızılı taraftarlar da daha sonra soyunma odasına giden deneyimli kaleciyi getirmesi için Barış Alper Yılmaz'a tezahüratta bulundu. Barış da soyunma odasına gidip, onunla birlikte sahaya döndü.

Alkışlarla kale arkasındaki taraftarların olduğu bölüme giden 34 yaşındaki kaleci, burada duygusal anlar yaşadı. Taraftarlar, 'Bu taraftar seninle gurur duyuyor' tezahüratı yaparak Günay'a destek verdi.

Haberin Devamı

BARIŞ ALPER'DEN DESTEK

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Barış Alper Yılmaz, takım arkadaşı Günay Güvenç'e destek çıktı.

Milli futbolcu, tepkilere "Bugün istenmedik bir hata oldu. Her insan hata yapıyor. Herkes biliyor Günay ağabeyi; karakterini, nasıl bir insan olduğunu herkes biliyor. Herkes hata yapıyor. Ben de yapıyorum, en iyi oyuncular da yapıyor." sözleriyle yanıt verdi.

OKAN BURUK: HATALI BİRİ VARSA TEKNİK DİREKTÖRDÜR

Teknik direktör Okan Buruk ise konuyla ilgili olarak maçın ardından "İlk kez olmuyor. Bu tür maçlarda yaşanabiliyor. Bazen oyundan çıkana ıslık olabiliyor. Kimse istemiyor bunu. Taraftarımızın büyük bir bölümü destek oldu zaten Günay'a. Çoğunluğun destek vermesi daha önemli, değerli. Bizim için çok önemli bir oyuncu. Takım içerisinde önemli kişiliklerden biri. Her zaman pozitif, liderliğini her zaman gösteriyor. Geçen sene kupada hep o oynadı. Bu sene de iyi işler çıkardı. Şanssızlıklar, hatalar olabilir ama bu hatayı Günay üzerinden okumamak lazım. Hatalı biri varsa, teknik direktördür. Oyuncular üzerinden değerlendirmek her zaman doğru olmaz. Maçtan sonra taraftarımız çağırdı ve destek verdi. Sezonun en önemli maçına çıkacağız. Bu birliktelik bizim için çok önemli." açıklamasında bulundu.

Haberin Devamı