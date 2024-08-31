×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray'da 2 ayrılık! Morutan Pisa'da, Leo Dubois...

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Transfer#Olimpiu Morutan
Galatasarayda 2 ayrılık Morutan Pisada, Leo Dubois...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2024 12:41

İtalyan takımı Pisa, Galatasaray'dan Olimpiu Morutan'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı-kırmızılı ekip TFF'ye Leo Dubois ayrılığını bildirdi.

Haberin Devamı

İtalya Serie B ekiplerinden Pisa, Olimpiu Morutan'ı kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

Rumen futbolcu daha önce 2022-23 sezpnında Pisa'da forma giymişti.

2021 yılında Galatasaray'a transfer olan 25 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, sarı kırmızılı forma ile 36 maça çıktı ve 3 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

LEO DUBOIS İLE YOLLAR AYRILDI

Galatasaray, Leo Dubois'ın sözleşmesinin karşılıklı sona erdirildiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.

Fransız oyuncu dün takımla birlikte Adana Demirspor maçı için Adana'ya gitmişti.

Gözden KaçmasınGalatasaraya Armand Lauriente için olumsuz yanıt: Satılık değilGalatasaray'a Armand Lauriente için olumsuz yanıt: Satılık değilHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınWilfried Zaha’nın yeni takımı açıklandı 3 milyon Euroya transfer olduWilfried Zaha’nın yeni takımı açıklandı! 3 milyon Euro'ya transfer olduHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Transfer#Olimpiu Morutan

BAKMADAN GEÇME!