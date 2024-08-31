Galatasaray'da 2 ayrılık! Morutan Pisa'da, Leo Dubois...

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İtalya Serie B ekiplerinden Pisa, Olimpiu Morutan'ı kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

Rumen futbolcu daha önce 2022-23 sezpnında Pisa'da forma giymişti.

2021 yılında Galatasaray'a transfer olan 25 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, sarı kırmızılı forma ile 36 maça çıktı ve 3 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

LEO DUBOIS İLE YOLLAR AYRILDI

Galatasaray, Leo Dubois'ın sözleşmesinin karşılıklı sona erdirildiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.

Fransız oyuncu dün takımla birlikte Adana Demirspor maçı için Adana'ya gitmişti.