Özel Röportaj - Kaan Ayhan'dan Spor Arena'ya konuşulacak açıklamalar: Hedef 6. yıldız | Osimhen'i ikna etmek zor | Bu sezon en mutlu anım...

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Galatasaray, Süper Lig'e 3 sezon üst üst şampiyon olarak müthiş bir başarıya imza attı. Şampiyonlukların kazanılmasında birçok ismin imza bulunurken Sarı-Kırmızılı takıma en büyük katkıyı veren isimlerden biri de takıma 2.5 yıl önce katılan Kaan Ayhan...

Bu sezon Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa’da da birer şampiyonluk yaşayan ve Galatasaray'la 5. yıldızı takan Kaan Ayhan Hürriyet Spor Arena’dan Selen Cansu Aksoy'a verdiği röportajda hem sezonu değerlendirdi hem de gelecekle ilgili hedefleri açıkladı. İşte Kaan Ayhan'ın samimi açıklamaları;

Spor Arena'dan herkese merhaba. Galatasaray'ın 25. şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Kaan Ayhan özel röportaj konuğumuz. Hoş geldin.

Merhaba, hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz.

Öncelikle tebrik ederek başlamak istiyorum. Galatasaray'da üçüncü kez lig şampiyonluğunu kazandın. Neler hissediyorsun?

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Yani hepimiz çok mutluyuz tabii ki, ben de çok mutluyum. Buraya geldiğimde tabii hedeflerden bir tanesi Galatasaray'la şampiyon olmaktı. Üç defa üst üste bunu becerip hatta hem kupa hem süper kupayı da yanı sıra kazanmak inanılmaz bir şey oldu. Hala da devam ediyoruz. Bakalım bu yol bizi nereye taşıyacak? Çok meraklıyım ama inşallah bu başarımız tabii devam eder. Hepimiz çok mutluyuz.

'SEZON BAŞINDAKİ BEŞİKTAŞ MAĞLUBİYETİ EN KRİTİK MAÇLARDAN'

Sezon başı ve geldiğimiz noktayı düşündüğünde hem takım adına hem de kendi adına neler söylemek istersin? Nasıl değerlendirirdin sezonu?

Evet sezon başı herkesin aklında olan bir Beşiktaş mağlubiyeti var aslında. Böyle geriye baktığımızda da zaten belki bana göre en azından kilit maçlardan bir tanesiydi. Çünkü o maçlar sonra yani iki sene üst üste yaşanmış şampiyonluklarla birlikte belki böyle bir küçük bir motivasyon düşüklüğü yaşamış olabiliriz. Ama o maçtan sonra hakikaten herkesin yine aynı hedefle, herkesin aynı dili konuşması, bu futbolun temel konularını iyi analiz ettiğimizi düşünüyorum. O yüzden de başarılı olduğumuzu düşünüyorum aslında.

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Süper. Biraz daha detayına girelim. Frankowski'nin gelişiyle birlikte aynı mevkiiyi paylaşıyorsunuz kendisiyle. Oyun içinde, oyun stilinde bir değişim yaşadın mı onun gelmesiyle birlikte takıma katılmasıyla?

Aslında baktığımızda ikimiz de farklı profilde oyuncularız. O yüzden hoca beni oynattığı ama Frankowski'ni kalitesi belli. Kaliteden dolayı olduğunu düşünmüyorum ama taktik anlamda veyahut da dediğin gibi profillerimiz farklı olduğu için beni oynattığını düşünüyorum. O yüzden hatta tam tersi benim güçlü yanlarımı daha çok ön plana koyup takıma katkıda bulunmaya çalıştım açıkçası.

'DAVINSON GÖRDÜĞÜM EN İYİ STOPERLERDEN'

Davinson geliyor, onu görmüşken bir de ona bir parantez açmak istiyorum. Onunla beraber oynamak sana neler katıyor?

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Beraber oynamak tabii ki kalitesi yani ortada. Benim de yani gördüğüm en iyi stoperlerden bir tanesi, bunu diyebilirim. Ama ondan önemlisi çok tatlı bir insan, tatlı bir karakter. Zaten sesi hemen geliyor. Ama Davinson… (Davinson yanına gelip Kaan'a sarılıyor)

Evet. Sadece iyi şeylerim var onunla ilgili. İnanılmaz bir arkadaş oldu. Geçirebilsem daha çok zaman geçirebileceğim bir isim.

'OSIMHEN'İNİZ OLUNCA İŞLER KOLAYLAŞIYOR'

Peki Kaan Ayhan'a göre şampiyonluğun ana faktörü neydi?

Takımın kalitesi. Tartışılmaz tabii ki. Şimdi biz analiz ederiz, oyuncuları konuşuruz ama oyuncuların kalitesi olmadan veyahut da hocanın da kalitesi olmadan yönetimin yaptığı transferlerle, kadro kurmasıyla birlikte yani bunlar olmasa zaten bu kadar başarılı olmak da zor olur. O yüzden yani ilk sıraya onu koyarım. Daha sonrası da tabii ki taraftarımızın desteğiyle camianın beklentisini yani bize çok iyi yansıtmaları.

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Bunlar da tabii ki önemli konular ama Yani en azından forvette bir Osimhen'iniz olunca işler kolaylaşıyor mesela.,

'OSİMHEN'İ İKNA ZOR AMA...'

Ona da geleceğim. Yani Osimhen ile ilgili tabii herkes ayrılığını konuşuyor. Taraftar çok fazla seviyor, çok fazla sahiplendi. Siz de takımca çok sahiplendiniz onu. Sen eğer ikna etme şansın olsaydı Osimhen'i nasıl ikna ederdin?

Çok güzel bir soru ama daha önce hiç düşünmedim. Zor... Yani çünkü şöyle zor, onun açısından eğer farklı bir karar alırsa anlayışla karşılarım. Çünkü hakikaten o seviyede bir futbolcu, dünya futbolunda daha o kadar keşfedilecek şeyler var ki yani onu görmek istiyorum derse bunu saygıyla karşılamamız gerekiyor hepimiz. Zaten bunu da herkes söze getiriyor o yüzden bilmiyorum. Daha önce hiç sormadım, ikna etme gibi bir şeyim de olmadığı için daha önce düşünmedim ama eğer bana iş düşerse kesinlikle orada olurum, bir şeyler de düşünürüm.

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Kutlamalara geleceğim. Özel bir tarih oldu. 25. şampiyonluk, 5. yıldız, tarih 25.05.2025. Kutlamalardaki atmosferi nasıl buldun? Yanılmıyorsam stadyum dışında ilk defa oldu.

En azından bizim için ilk defa oldu. Bilmiyorum belki daha önce tarihte olmuştu. Bizim için ilk oldu. Güzel bir organizasyon. Herkesin ailesinin katılabileceği, bizim de bu tesis hayatımızın dışına çıkarak bir kutlama oldu. Herkesin üzerinden bir yorgunluk vardı tabii. Özellikle İzmir'e giden kadro, ertesi gün oradan geç dönüldü, bir ton şeyler oldu. O yüzden hareketli geçti, bir yorgunluk vardı tabii üzerimizde ama unutulmayacak birgün geçirdik. Umarız herkes bizim kadar eğlenmiştir.

S.C.A: Biraz yağmur zorladı tabii (Gülerek)

Tabii hava konusunda şanssızdık biraz ama 5. yıldız için onu da göze aldık.

'GÖZTEPE'YE GOLÜM SONRASI 'NİYE ŞAŞIRDINIZ Kİ?' DEMEK İSTEDİM'

Göztepe deplasmanına gittiniz bir gün öncesinde. Bu sezonki ilk ve tek golünü orada attın. Hatta çok şık bir goldü. Mertens de seni paylaşarak 'Ne oyuncu ama!' dedi. Önce golünü dinlemek isterim senden sonra da Mertens'in ayrılığı hakkındaki düşüncelerini almak isterim.

Gol tabii ki sezon boyunca çalıştığınız daha doğrusu benim çalıştığım şeyler bunlar. Frikikler, veyahut şut çalışmaları olsun. Belki pozisyon olarak çok bulunacağım pozisyonlar değil ama arkadaşlarla birlikte mümkün olduğu zaman katılmaya çalışırım. O yüzden de zaten Okan Hoca'nın bir röportajı olmuş 'Biz şaşırmadık' diye. Benim de gol sevincim de aslında biraz şakaya vurduğum 'Niye şaşırdınız ki?' diye böyle kızıyormuş gibi bir görüntü yaratmak istedim. Tam belli oldu mu bilmiyorum. golü tabii ki idmanlarda çalışıyorsunuz ama maçta denk gelir mi, topun başına geçer misiniz gibi bir ton sorular var. Ama çok şükür böyle bir highlight (hatırlanacak an) oldu. Sadece bu sezon için değil, kariyerim için de, çocuklarıma, torunlarıma göstereceğim bir görüntü oluştu.

'MERTENS'İ ÇOK ÖZLEYECEĞİM'

Dries için zaten kelimeler bile yetmiyor. Karakterini ön plana koyarak her yerde anlatırım yani özellikle aile olarak da eşiyle, Ciro'yla birlikte son zamanlarda çok iyi anlaştığımız isimler. Ondan daha önemlisi golde benim adıma ne kadar sevindiğini, o paylaştığı story'den sonra bunu da göstermesi, sadece ne kadar büyük oyuncu olduğunu değil, karakterini de gösteriyor. O yüzden gerçekten inanılmaz bir karakter, çok özleyeceğim. Hepimiz çok özleyeceğiz. Ama izin verirse de hiçbir zaman irtibatımız kopmayacak. Araya çok mesafe girmez inşallah. Gerçekten çok değerli bir insan.

'BU KADAR BÜYÜK CAMİADA KAPTANLIĞI REDDEMEZSİNİZ'

Güzel bir dostluk kurmuşsunuz, bunu kelimelerinden de anlayabiliyorum. Yine aynı maça döneceğim. Mertens oyundan çıkarken kaptanlık pazubandı sana geldi. Şimdi kaptan Muslera da ayrılıyor. Önümüzdeki sezon o da olmayacak. Seni gelecek sezon 1. kaptan olarak görür müyüz?

Buna ben karar vermiyorum. Buna tabii ki takım arkadaşlarım karar veriyor, hocam karar veriyor, yönetimdeki değerli abilerimiz karar veriyor. Onların bileceği bir şey ama şöyle bir şey diyebilirim, Muslera'dan sonra 1. kaptanlık kadar zor bir şey yok belki önümüzdeki sezon. O yüzden daha tam da emin değilim açıkçası. Yani böyle bir şeyi tabii ki reddedemezsiniz, bu kadar büyük bir camianın kaptanlığını yapmak ama biraz da açıkçası Nando aramızdan ayrıldığı için böyle konuları çok düşünemedim ama eminim kim kaptan olursa kimi layık görürlerse çok iyi kaptanlık yapacak. Demin biraz şakaya vurdum tabii ki ama takımda çok kaptan adayı var. Takımda kim kaptan olursa çok iyi iş yapacağını düşünüyorum ve kimsenin de yalnız olacağını düşünmüyorum. Herkesin desteğiyle birlikte seneye de çok layık bir kaptan göreceğimize inanıyorum.





Peki kaptanlık senin için en ifade ediyor? Tek bir cümleyle özetlesen mesela...

Bazı insanlar için kaptanlıkta pazubandı önemlidir. Bazıları için o sorumluluğu taşımaktır. Ben her zaman pazubandı da taşımasam, o sorumluluğu taşımak isteyen bir insan olmaya çalışıyorum. Her zaman değerlerimi hep ilk sırada tutmaya çalışıyorum. Pazubandı taşımak önemli bir konu ama sorumluluk taşımak da ayrı bir konu o yüzden demin de bahsetmek istediğim şey oydu. Bu takımda sorumluluk taşıyan çok isim. O yüzden de seneye o konuda hiç soru işareti oluşacağını düşünmüyorum.

'HEDEFİM 6. YILDIZ DESEM...'

Geçtiğimiz haftalarda sözleşmeni uzattın 2027 yılına kadar. Galatasaray formasıyla 5 kupa kazanmış bir oyuncu olarak kulüpteki en büyük hedefin ne?

6. yıldız desem çok şey olur mu ya? Biraz gerçekçi olmaz herhalde. Şaka yapıyorum ama dediğim gibi sadece performansım değil, kişiliğim taraftarın ve burada çalışanların aklında kalırsa ve insanlar benim Dries'i veya Muslera'yı anlattığım gibi beni de anlatırlarsa bence en büyük başarı bu olmuş olur benim adıma. O yüzden inşallah kimseyi kırmadan herkese iyi niyetle davranarak bir Kaan Ayhan burada futbolu bitirir.

Bence şu an da herkes tarafından öyle düşünülüyor. Dışarıdan gördüğümüz kadarıyla.

Ama daha önde yolumuz var. Belki 1-2 kişiye yanlışımız olur. (gülerek) Yok, şaka yapıyorum dediğim gibi tabii ki futbolda 3 şampiyonluk sonrası hala da açız,açım. İnşallah daha çok şampiyonluklar gelir. Ama dediğim gibi bunun haricinde inşallah karakterimle de ön plana çıkmayı başarırım.

'EURO2024'TE NELERİ BAŞARABİLECEĞİMİZİ GÖRDÜK'

Son olarak bir de Milli Takım diyelim. Röportaja gelirken milli takımımızın ABD ve Meksika ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı. EURO2024'te çok güzel bir süreç geçirdiniz ben de orada sizi takip ettim. Bu benim için çok güzel bir deneyim oldu. Şimdi bir de önümüzde Dünya Kupası var. Dünya Kupası elemelerine katılacaksınız. Harika bir jenerasyon var. Sen Dünya Kupası'na katılabileceğinize inanıyor musun? Yani bunu başaracağınıza inanıyor musun?

Tabii ki inanıyorum özellikle son 1-2 senede aldığımız skorlarla birlikte oluşturduğumuz kadro, atmosferle birlikte. Bunu belki sende demin bahsettiğin gibi sadece medyalarda değil en yakın sıradan Avrupa Şampiyonası'nda gördük yani neyi başarabileceğimizi. O konuda da aslında o turnuva çok önemli oldu o yüzden belki 2-3 sene önce takımı oralarda görmezdim açık konuşmak gerekirse. Ama gittikçe ihtimaller yükseliyor ve tabii ki en büyük hedeflerimizden bir tanesi. Yeniden, bu maçlardan sonra yeniden Amerika'ya gidip orada insanlarımızı, milletimizi tekrar en az o kadar mutlu etmek.

Şimdi bir de yeniden o tarihler geliyor, Haziran - Temmuz. İnsanların aklında sadece Euro2024 var. Bu çok duygulandırıcı özellikle sizin adınıza daha fazla olmalı.

Evet. İnanılmaz zaten bir anlattığımız şampiyonluklar var bir de turnuva var şimdiye kadar böyle highlight (öne çıkan) olarak. Hakikaten son 1-2 sene o konuda çok haraketli geçti. Çok şanslıyız o konuda.

Süper, teşekkür ederim. Şimdi hazırsan Quiz'lere geçelim

Süper Lig’de kendi pozisyonunda en beğendiğin isim?

Benim pozisyonum, hangisi ki? (Gülerek) Şimdi daha çok sağ bek oynadım. Sağ beki seçelim. Doğru söyledin, çok opsiyonlu pozisyonlarda oynuyorsun. Açıkçası Rolland'ı beğendim son 2 ayda gösterdiği performansıyla. Zaten o pozisyonda da son maçlarda önüme geçti sayılır. Kolay olmayan bir şey (gülerek) Şaka yapıyorum ama Rolland'ı belki klasik bir sağ bek olmasa bile baya bir etkiledi

Rakip takımlarda seni en çok zorlayan oyuncu kim?

Birkaç tane var. Şimdi kulüplere göre de düşünmeye çalışıyorum. Antrenmanda Victor Osimhen desem olur mu ya? En çok zorlandığım kişi idmanlarda Osimhen. Rakip değil ama kendi sıramızdan alalım.

Bu sezon en iyi oynadığın maç?

Fenerbahçe kupa maçı.

En çok etkilendiğin stadyum?

Rams Park. Ama 2. sıraya da Göztepe'yi yazarım.

Telefonundaki en ünlü kişi kim?

Buna Alman kanalında bir röportajda cevap vermiştim. En ünlü değil ama en güzel kişiye Kenan Yıldız demiştim. Yine kendi sıramızdan söyleyeyim. Mertens'i diyeyim. Çok sevdiğim bir ismi söyleyeyim. İsim çok var ama hangisi daha ünlü kimse kırılmasın o yüzden Dries Mertens diyorum.

En mutlu olduğun an?

Bu sezon golden sonraki yaşadığım o arkadaşlarımın demin de dediğim gibi onların benim adıma sevinmesi, golün kendisi. Göztepe maçındaki golüm derim.

Futbol dışında izlemekten en çok keyif aldığın spor dalı?

Tenis. Ben bir aralar tenis oynuyordum kendim oynuyordum. Bir de İtalya'da oynadığım için bir 'Padel' kültürü var İtalya'da belki bilirsin. Padel'i takım olarak çok oynuyorduk. Bazen idmana gitmeden tüm takım Padel oynuyorduk. O yüzden bir tenis geçmişliğimiz var. O yüzden tenis diyorum. Şu anda zaten Roland Garros var takip edenler için.

En şık giyinen takım arkadaşın?

Ahmed Kutucu. Yanımda oturuyor çünkü detaylı şekilde analiz edebiliyorum. Bazıları sadece gelip selamlaşma falan derken antrenman eşofmanlarını giyiniyor o yüzden pek şey olmuyor ama Ahmed Kutucu'yu yakından takip edebiliyorum. Çok başarılı bir isim.

En kötü giyinen takım arkadaşın?

Çok var. Bir isim geliyor aklıma ama söylemeyeceğim, kırılır. Kendisi de zaten kırılgan bir tiptir. Bir ipucu vereyim ama...

S.C.A: Acaba Jelert ya da Szallai olabilir mi? Benim aklıma onlar geldi.

Olabilir. O iki isimden bir tanesi benim de aklıma geldi. Ama ben isim vermiyorum.

Futbolcu olmasan ne olmak isterdin?

Tenisi de ben oynadım. Bir aralar belki tenisçi olabilirdim ama sporu dışarıda bırakırsak galiba pilot olmak isterdim.

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Evet benim sorularım bu kadardı. Kaan Ayhan'a röportajımıza katıldığı ve sorularımıza yanıt verdiği için teşekkür ederiz. Yeniden görüşmek üzere.