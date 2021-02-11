Galatasaray'da 17 yıl sonra bir ilk! Gedson Fernandes 808 günün ardından şeytanın bacağını kırdı ve Bayern Münih detayı...

Spor Arena Detay - Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray ile Alanyaspor kozlarını paylaştı. Mücadeleyi 3-2'lik skorla kazanan Alanyaspor, Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi.

Akdeniz ekibinin gollerini 30 ve 48. dakikalarda Babacar, 41. dakikada Salih Uçan kaydetti. Galatasaray, 83. dakikada Mostafa Mohamed ile farkı 2'ye indirdi. Son sözü ise 90+4. dakikada Gedson Fernandes söyledi.

2003-2004'TEN SONRA BİR İLK

Aytemiz Alanyaspor, 2003/04'ten bu yana Galatasaray'ı aynı sezonda iki deplasman maçında mağlup eden ilk takım oldu.

SON 8 GOLÜN 7'Sİ YENİ TRANSFERLERDEN

Galatasaray'ın hücum yükünü devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı yeni yıldızları sırtlıyor. Bu doğrultuda sarı kırmızılıların son 8 golün 7’sini yeni futbolcuları kaydetti. Aslan’da 3 gol Henry Onyekuru, 3 gol Mostafa Mohamed ve 1 gol de Gedson Fernandes’ten geldi.

MOHAMED BOŞ GEÇMİYOR

Galatasaray'a Süper Lig’de Fenerbahçe ile deplasmanda oynanan kritik mücadelede ceza sahası çizgisi üzerinde attığı golle galibiyeti getiren isim olan Mostafa Mohamed, sarı kırmızılılardaki 3. maçına çıktığı Ziraat Türkiye Kupası’ndaki Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında da gol sevinci yaşamayı başardı.

Mısırlı futbolcu böylece sarı kırmızılı forma altında çıktığı 3. karşılaşmada da fileleri havalandırıp, toplam gol sayısını 3’e yükseltmiş oldu. SüperLig’de 3-0 kazanılan Medipol Başakşehir maçında ilk kez Aslan adına sahaya çıkan ve uzatmada penaltıdan son golü atan genç santrfor, derbide 54’te fileleri havalandırırken, dün de 83. dakikada gol sevinci yaşamayı başardı.

GEDSON FERNANDES SİFTAH YAPTI

Galatasaray'ın devre arasında Portekiz ekibi Benica'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Gedson Fernandes, Aytemiz Alanyaspor maçında teknik direktör Fatih Terim tarafından kadroya alındı.

Maça yedek kulübesinde başlayan Gedson Fernandes, 66. dakikada Younes Belhanda'nın yerine oyuna girdi ve sarı-kırmızılı formayı ilk kez giydi. Gedson Fernandes, 90+4'te ağları havalandırdı ve ilk maçında golünü attı.

808 GÜN SONRA GOL ATTI

Yetenekli oyuncu, 808 gün sonra kulüp takımı formasıyla gol attı. Gedson Fernandes son golünü 27 Kasım 2018'de Benfica formasıyla Bayern Münih'e atmıştı.

KARANTİNA SÜRECİ OLAY OLMUŞTU

Corona virüs testi pozitif çıktığı için ara transfer döneminin son gününde ambulans uçakla Türkiye'ye getirilen 21 yaşındaki futbolcunun karantina süresi tamamlanmıştı. Tüm testleri negatif çıkan Gedson Fernandes, 8 Şubat'ta Galatasaray'daki ilk antrenmanına çıkmıştı.

808 GÜN SONRA GOL ATTI

Gedson Fernandes, 808 gün sonra kulüp takımı formasıyla gol attı. Fernandes son golünü 27 Kasım 2018'de Benfica formasıyla Bayern Münih'e atmıştı.