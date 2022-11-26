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Galatasaray’da 12’li formül devreye girdi! Ekip güçlendi

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#Galatasaray#Dursun Özbek#Futbol
Galatasaray’da 12’li formül devreye girdi Ekip güçlendi
Ali Naci Küçük
Oluşturulma Tarihi: Kasım 26, 2022 07:00

Sarı kırmızılılarda futbolun yönetildiği sportif A.Ş.’de üye sayısı 7’den 12’ye çıkarıldı. Özbek başkanlığındaki listede 2. adam yine Timur. Yönetimden Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioğlu, Eray Yazgan, Can Natan’ın yanı sıra bağımsız üye olarak ekibe İbrahim Hatipoğlu, Nihat Kırmızı, Maruf Güneş, Mustafa Aktaş, Fatih Demircan ve Emin İmanov katıldı.

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Galatasaray Kulübü’nde futbolun yönetildiği masa resmen 7’den 12 kişiye çıkarıldı. Başkan Dursun Özbek’in daha güçlü bir ekip oluşturmak adına aldığı bu karar dün resmen yürürlüğe girdi. Hürriyet’in 23 Ekim’de duyurduğu bu gelişme dün gerçekleşen Sportif AŞ Genel Kurulu ile start aldı. Galatasaray’da futbolun yönetildiği Sportif AŞ Yönetim Kurulu’nda sarı kırmızılı camianın yakından tanıdığı önemli isimler yer aldı. Dursun Özbek’in başkanlığını yapacağı listede 2. adam yani başkan vekili yine Erden Timur olacak. Galatasaray Yönetim Kurulu’ndan, Sportif AŞ’de 2. Başkan Metin Öztürk, Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, Eray Yazgan, Can Natan yer aldı.

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EKİP GÜÇLENDi

Özbek, bağımsız üye olarak ekibine önemli iş insanlarını dahil etti. Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu’nda GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu ile birlikte iş insanları Nihat Kırmızı, Maruf Güneş, Mustafa Aktaş, Fatih Demircan ve Emin İmanov yer aldı.

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iŞTE SPORTiF A.Ş’NiN YENi YÖNETiMi

Dursun Özbek
Erden Timur
Metin Öztürk
Niyazi Yelkencioğlu
Eray Yazgan
Can Natan
İbrahim Hatipoğlu
Maruf Güneş
Nihat Kırmızı
Mustafa Aktaş
Fatih Demircan
Emin İmanov

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#Galatasaray#Dursun Özbek#Futbol

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