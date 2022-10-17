Galatasaray’da 12 yeni transferin 10'u 'sıfır' çekti!

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Son olarak Kayserispor deplasmanında hayal kırıklığı yaratan bir oyun sonrası 2-1 mağlup olan Galatasaray’da en çok dikkat çeken olay, büyük umutlarla transfer edilen yıldız futbolcuların skor üretimine katkı verememeleri oldu. Bonservis ve kira bedellerine toplam 28.5 milyon Euro ödenen 12 oyuncudan sadece 2’si skora etki edebildi.

HEPSİ BİRBİRİNDEN ÜNLÜ AMA...

Gol ve asist üretmeleri için transfer edilen dünyaca ünlü santrfor İcardi ile Napoli efsanesi Mertens, geçtiğimiz 8 yıl Manchester United forması giyen Mata, İsviçre Milli Takımı’nın forveti Seferovic ve Norwich’in geçen yıl 11 milyon Euro’ya aldığı Rashica, geleceğin yıldız adayı Yusuf Demir bugüne dek oynadıkları maçlarda skora hiç katkı yapamadı.

ROSS FORMA ŞANSI BULAMADI

Galatasaray’ın yenileri içinde Sergio Oliveira 1 gol, 1 asistle öne çıkarken, Midtsjö de 1 kez gol pası verdi. Savunma için alınan Abdülkerim, Torreira, Dubois ve Kazımcan’dan da skor katkısı alamayan sarı kırmızılılarda, diğer yeni transfer Ross ise bugüne dek forma şansı bulamadı. Diğer taraftan Galatasaray’da, geçen sezon 13 gol, 13 asist üreten Kerem de bu sezon 9 maçta 2 gol atabildi.

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