Galatasaray'da 10 numara harekatı: Hedef Julio Enciso!

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Son şampiyon Galatasaray, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Süper Lig'de üst üste dört sezondur şampiyonluk ipini göğüsleyen sarı-kırmızılı ekip, Burnley forması giyen Lesley Ugochukwu'nun kiralık transferi için anlaşma sağladıktan sonra rotasını 10 numara bölgesine çevirdi.

ROTA 10 NUMARA

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Bu doğrultuda Galatasaray'ın gündemine, Ligue 1 ekiplerinden Strasbourg'da forma giyen Julio Enciso geldi.

beIN SPORTS'un haberine göre sarı-kırmızılılar, Paraguaylı yıldızı transfer listesinin ilk sırasına yazdı.

DURSUN ÖZBEK'TEN MAAŞ POLİTİKASI

Haberde ayrıca Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in transfer politikasında yüksek maaşlı oyuncular yerine, yüksek bonservis bedeli ödenebilecek ancak maaş yükü daha düşük isimlere öncelik verilmesini benimsediği ifade edildi.

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ENCISO'NUN PERFORMANSI





Paraguay ile Dünya Kupası'nda da boy gösteren Enciso, geride bıraktığımız sezon Fransız ekibiyle 42 resmi maçta görev aldı. 22 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 12 gol atarken, 9 da asist üreterek toplam 21 gole doğrudan katkı sağladı.

ABD'de düzenlenen Dünya Kupası'nda ise 5 maçta forma giyen genç yıldız, 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.