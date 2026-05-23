Galatasaray'da 10+4 kuralı sonrası karar verildi! 3 oyuncu kesin ayrılıyor

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 23, 2026 08:44

10+4 kuralının kesinleşmesiyle birlikte Galatasaray’da iç transfer çalışmaları da başladı. Icardi ve Lemina’nın takımda kalması halinde, kiradan dönenlerle birlikte 11+2’lik yabancı sayısına ulaşılacak. Sarı-Kırmızılılar'da üç yıldızdan vazgeçilmesi gündemde.

Galatasaray, 10+4 yabancı kuralının kesinleşmesiyle takımda kalacak ve gideceklerle ilgili planını netleştirdi.

8 OYUNCU KESİN, İKİSİYLE HENÜZ İMZA YOK

Galatasaray’da 2026-2027 sezonu itibarıyla sözleşmesi devam eden yabancı oyuncular; Singo, Sanchez, Jakobs, Sallai, Torreira, Sara, Sane ve Osimhen. Icardi ile Lemina’nın sözleşmeleri ise 30 Haziran itibarıyla sona eriyor. İki oyuncuyla da mukavele yenileme görüşmeleri başladı.

3 OYUNCU TAKIMDAN AYRILIYOR

Nhaga ise 2007 doğumlu ve +4 kontenjanına dahil. Kiralık oyunculardan Boey Bayern’e, Lang Napoli’ye, Asprilla da Girona’ya geri dönüyor. Yani an itibarıyla Cim Bom’un elinde 8+1 yabancı var, Icardi ile Lemina takımda kalırsa bu sayı 10+1’e çıkacak. Bir de kiradan geri dönecek isimlerin durumu var.

ZANIOLO, FRANKOWSKİ, ZAHA...

Sezonu Udinese’de geçiren Zaniolo, İtalyan takımında kalmak istiyor. Serie A ekibi de opsiyonu kullanacağını duyurdu, yani ayrılık kapıda. Rennes’e kiralanan Frankowski’nin de oynama şartına bağlı kontrat maddesi devreye girdi ve Fransız ekibinde 1 yıl daha kiralık kalması kesinleşti. Zaha’nın Charlotte’la sözleşmesi bitiyor ama aynı zamanda Galatasaray’daki mukavelesi de 30 Haziran’da sona ereceğinden o da kesin olarak ayrılacak.

BURUK, NELSSON'U İSTEMİYOR

Nelsson, Hellas Verona’ya iyi bir sezon geçiremedi, takımı ligden düştü. Okan Buruk onunla, o da Okan hocayla çalışmayı istemiyor. Galatasaray’ın Danimarkalı stoperden para kazanması ise zor görünüyor. Karşılıklı sözleşme fesih yoluna gidilebilir. Jelert için de kâbus gibi bir Southampton macerası geride kaldı; geri dönecek ama 2003 doğumlu olduğu için +4 kontenjanında.

3 OYUNCUYA CİDDİ TEKLİFLER VAR

Icardi ve Lemina’nın takımda kaldığı senaryoda Galatasaray’ın elinde 11+2’lik (Nelsson dahil) bir yabancı sayısı bulunuyor. 10+4’e geçiş sürecinde kadrosunu 3-4 yabancı starla güçlendirmek isteyen Sarı-Kırmızılı kulübün mevcut yabancılarında tasarrufa gitmesi gerekebilir. Sara, Sallai ve Singo’ya ciddi teklifler var ve satılmaları gündeme gelebilir.

