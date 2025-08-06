Galatasaray'da 1 numaralı formaya son aday Tzolakis!

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Galatasaray'da kaleci adaylarına Yunanistan’ın Olympiakos takımında forma giyen Konstantinos Tzolakis de eklendi. Bugüne dek Barcelona’dan Marc-Andre Ter Stegen, İnter’den Yann Sommer, PSG’den Gianluigi Donnarumma ve Manchester City’den Ederson’la görüşmeler yapan sarı kırmızılı yönetimin birinci önceliği Ederson’du. Ancak Brezilyalı file bekçisinin yıllık 10 milyon Euro, kulübünün de 15 milyon Euro civarında bonservis bedeli istemesi üzerine bu transfer şimdilik rafa kaldırıldı.

Olympiakos’la 2 yıllık sözleşmesi var

Ter Stegen’in sakatlığı nedeniyle en az 3 ay sahalardan uzak kalacak olması, Sommer ve Donnarumma’nın maliyetlerinin hedeflenen rakamlara düşmemesi nedeniyle yeni arayışlara yönelen Galatasaray, aynı zamanda Yunanistan Milli Takımı’nın da kalesini koruyan Tzolakis’i listeye ekledi. 22 yaşında ve 1.93 metre boyundaki genç file bekçisinin Olympiakos ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Avrupa’dan çok sayıda kulübün takip ettiği, gelecek vadeden bir kaleci olarak görülen Tzolakis’in piyasa değeri 10 milyon Euro.

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Fenerbahçe maçında yıldızlaşmıştı

Konstantinos Tzolakis, Olympiakos’un geçen yıl Fenerbahçe’yi elediği Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında kurtardığı 3 penaltıyla adını duyurmuştu. Sarı lacivertli takımda Leonardo Bonucci, Cengiz Ünder ve Dusan Tadic’in penaltılarında gole geçit vermeyen genç kaleci maçtan sonra, “Penaltılardan önce babam bana bir muska verdi. Bu gece beni İstanbul’da yalnız bırakmadı” açıklamasını yapmıştı. Olympiakos daha sonra yarı finalde Aston Villa’yı, finalde de Fiorentina’yı yenerek şampiyonluğu ulaşmıştı.