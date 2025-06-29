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Galatasaray'da 1 numaralı aday Petrovic!

Güncelleme Tarihi:

#Djordje Petrovic#Galatasaray#Chelsea
Galatasarayda 1 numaralı aday Petrovic
Oluşturulma Tarihi: Haziran 29, 2025 07:00

Galatasaray'ın hedefi Chelsea'nin kalecisi.

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Fernando Muslera’nın gidişinin ardından kaleye yeni bir isim arayan Galatasaray’da gündem, bonservisi Chelse’de bulunan Djordje Petrovic... Sarı kırmızılı yönetim her ne kadar geçen sezon özellikle Türkiye Kupası’ndaki performansıyla güven verse de maç tecrübesi bulunan bir başka isim peşinde...

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Bu nedenle yönetim, geçen sezon Fransız ekibi Strasbourg’da kiralık oynayan Djordje Petrovic için Chelsea’nin kapısını çalmaya hazırlanıyor. Sarı kırmızılılar İngiliz ekibine 5 milyon Euro kiralama bedeli ve 15 milyon Euro satın alma opsiyonu içeren 20 milyon Euro’luk bir paket sunacak. Satın alma opsiyonunun zorunlu olup olmayacağı ise henüz belirsiz. Bu rakam aynı zamanda Galatasaray'ın bir kaleci için ödeyeceği en yüksek bonservis olacak. 

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Refleksleri, penaltılardaki başarısı ve uzak mesafeden kolay kolay gol yememesiyle bilinen 1999 doğumlu kaleci, stiliyle Chelsea’nin eski kalecisi Belçikalı Thibaut Courtois’ya benzetiliyor.

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#Djordje Petrovic#Galatasaray#Chelsea

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