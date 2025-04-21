Galatasaray'a Zaniolo'dan kötü haber! Geri dönüyor

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Galatasaray 2022-2023 sezonunun devre arasında büyük umutlarla 15 milyon Euro karşılığında Roma'dan transfer ettiği Nicolo Zaniolo'yu önce Aston Villa'ya, ardından Atalanta'ya ve son olarak da ara transfer döneminde şarta bağlı satın alma opsiyonuyla Fiorentina'ya kiralamıştı.

Zaniolo, Fiorentina'nın oynadığı maçların yüzde 60'ında en az 30 dakika süre alması halinde 15.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu devreye girecek ve Galatasaray'dan bonservisiyle ayrılacaktı.

Sezonun tamamlanmasına kısa bir süre kala Mor Menekşeler'de yalnızca 8 maçta şans bulabilen ve gol/asist katkısı veremeyen Zaniolo'nun Floransa'dan ayrılarak Galatasaray'a dönmesi kaçınılmaz görünüyor.

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"OPSİYONUN ZORUNLU HALE GELMESİ ARTIK MATEMATİKSEL OLARAK İMKANSIZ"

Corriere dello Sport'un haberine göre; Konferans Ligi'ndeki Celje maçında cezalı olduğu için oynayamayan Zaniolo, Parma maçında da kadroda olmasına rağmen forma şansı bulamadı.

Şarta bağlı satın alma opsiyonunun zorunlu hale gelebilmesi için Zaniolo'nun 10 maçta daha oynaması gerektiği ancak Fiorentina'nın bu sezon oynayacağı 9 maç kaldığı ve bu sebeple sözleşmedeki opsiyonun satın alma yükümlülüğüne dönüşmesi ihtimalinin matematiksel olarak ortadan kalktığı belirtildi.

Fiorentina'nın Zaniolo'yu kalan maçlarda göstereceği performans sonrasında kadroda tutmayı düşünebileceği, bu durumda da takımların yeniden masaya oturup görüşmesi gerekeceğinin altı çizildi.

ZANIOLO'NUN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Atalanta formasıyla 23, Fiorentina formasıyla 8 olmak üzere toplamda 31 maça çıkan Zaniolo, sahada bulunduğu 921 dakikada 3 gol - 3 asist üretti.

Zaniolo'nun Galatasaray ile yıllık 2 milyon 750 bin Euro'dan 2 senelik daha sözleşmesi bulunuyor.