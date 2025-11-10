Galatasaray'a Zaniolo için transfer teklifi geliyor! İşte Milan'ın belirlediği bonservis

Haberin Devamı

Galatasaray’ın daha önce Aston Villa, Atalanta, Fiorentina ve son olarak Udinese’ye kiraladığı Nicolo Zaniolo için yeni bir iddia gündeme geldi.

İspanyol basınında yer alan habere göre Zaniolo için Milan devreye girdi.

LUKA MODRIC YERİNE İSTİYORLAR

Haberin detaylarında, Luka Modric’in sezon sonunda futbolu bırakmayı düşündüğü ve Hırvat yıldızın yerine Zaniolo’nun düşünüldüğü kaydedildi.

MILAN’IN ZANIOLO TERCİHİNİN NEDENİ

Bununla beraber Milan’ın, Modric’in yerine Zaniolo’yu düşünmesinin nedeni olarak şu ifadelere yer verildi:

Zaniolo, Serie A'ya dönüşünden bu yana olağanüstü bir uyum sergiledi. Udinese'de, Türkiye'deki istikrarsız döneminin ardından özgüvenini, oyun süresini ve önemli bir rolü geri kazandı. Milan yönetimi, onun profilinin orta sahalarını yenilemek için aradıkları özelliklerle mükemmel bir şekilde eşleştiğine inanıyor: yetenek, gençlik ve çok yönlülük.

26 yaşında, 1.90 boyunda ve olağanüstü fiziksel güce sahip. Güç ve tekniğin ideal birleşimini sunuyor. Milan'da, takımın dengesini bozmadan jenerasyon geçişine liderlik edebilecek bir futbolcu olarak ve Modric'in halefi olarak görülüyor.

BONSERVİSİ BELLİ OLDU

Milan, İtalyan oyuncu için 10 ila 12 milyon Euro arasında bir teklif sunmayı planlıyor . Galatasaray , oyuncunun gelecek sezon planları arasında yer almaması nedeniyle teklifleri değerlendirmeye istekli görünüyor.

Zaniolo’nun Galatasaray ile sözleşmesi 2027’ye dek devam ediyor. Udinese’nin Galatasaray ile yaptığı anlaşmada satın alma opsiyonu bulunuyor. Milan, Zaniolo için elini çabuk tutmalı.

ZANIOLO İTALYA’DA KALMAK İSTİYOR

Zaniolo, kariyerine İtalya’da devam etmek istediğini açıkça belirtti. Ayrıca, Milan kadrosundaki bazı oyuncularla iyi ilişkileri, onun hızlı adaptasyonun kolaylaştıracak.