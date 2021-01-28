Galatasaray'a Zamalek'ten Mostafa Mohamed cevabı! 'Transfer defteri kapandı'

Galatasaray'ın Mostafa Mohamed transferi zora girdi. Fatih Terim'in transferini istiyorum diye açık bir şekilde ifade ettiği ve sarı kırmızılıların görüşme halinde olduğu Mısırlı futbolcu için resmi açıklama geldi.

Mostafa Mohamed'in takımı Zamalek'in televizyon kanalından yapılan açıklamada futbolcunun Galatasaray'a gönderilmeyeceği belirtildi.

''DEFTER KAPANDI, CEZA VERİLECEK''

Zamalek TV'den yapılan açıklamada ''Saint Etienne ve Galatasaray defterleri kapandı. İdmana gelmeyen Mostafa Mohamed'e ceza verilecek.'' sözleri kullanıldı.

GALATASARAY'IN TEKLİFİ...

Galatasaray'ın Mostafa Mohamed ile anlaştığı, Zamalek'e de 500 bin dolar kiralama bedeli, 3,5 milyon dolar satın alma opsiyonlu teklif yaptığı belirtiliyordu.

SOSYAL MEDYADAN İSYAN ETTİ

Mısırlı futbolcu, transferinin gerçekleşmemesine isyan ederken sosyal medya hesabından "Benim hakkımda söylenenler doğru değil. Neden bazı insanlar, benim hayallerimin önünde duruyor bilmiyorum, özellikle de Zamalek kulübünün istediği bütün şartlar karşılanmışken?" ifadelerini kullanmıştı.

Mostafa Mohamed kimdir?



28 Kasım 1997 doğumlu Mostafa Mohamed, 1 metre 85 santimetre boyunda. Sağ ayağını kullanıyor. Zamalek altyapısından yetişen 23 yaşındaki futbolcu santrfor bölgesinde oynuyor.

Golcü futbolcunun kulübü ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.

Mostafa Mohamed, 2016 ile 2019 yılları arasında El Dakhlia, Tanta SC ve Gaish takımlarına kiralandı.

23 yaşındaki futbolcu kulüp kariyerinde 122 maça çıkarken 41 gol atıp 10 da asist yaptı.

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