Galatasaray'a yıldız oyuncuyu satacaklar! Başkan kararını verdi

Galatasaray, gelecek sezonun kadro yapılanması doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.



Sarı kırmızılıların transfer komitesi, Arjantinli futbolcu Zenon için 2. seferi düzenleyecek ve bu sefer, oyuncuyu alıp İstanbul'a getirme planı hakim.

Konuya ilişkin Arjantin basınında şu ifadelere yer verildi:

Galatasaray, Boca Juniors'ta kadrodan çıkarılan Kevin Zenon için teklif yapmayı düşünüyor.

Arjantin kulübü, daha önce Zenon'u Hoffenheim'a 18 milyon dolara satma fırsatı yakalamıştı. Zenon, Boca'ya yeni katılmıştı ve gelecek vadettiği için Arjantin kulübü bu teklifi reddetmişti.

Sonrasında Porto, 12 milyon Euro teklif etti. Paris Olimpiyatları'nda oldukça başarılı bir performans sergileyen Zenon için Boca, teklifin 15 milyon Euro'ya çıkmasını talep etti. 2024'te yaşanan bu transfer görüşmesi sonuçsuz kaldı.

2025'TE DÜŞÜŞ

Zenon, 2025'te performans düşüklüğü yaşadı. Buna rağmen 24 yaşındaki sol kanat oyuncusu için Olimpiakos, CSKA Moskova devreye girdi. İki kulüp de 7'şer milyon dolar teklif etti. Boca ise vergisiz 10 milyon Euro istiyordu.

Zenon, 2026'da Boca'dan ayrılmak istediğini yönetime bildirdi. Kısa vadede bunu başaramadı ve kadrodaki yerini kaybetti. Daha da şaşırtıcı kısmı, Universidad Católica'ya karşı yedek kulübesinde yer aldı. Independiente maçında kadro dışındaydı.

GALATASARAY'A SATACAK

Boca'nın sonraki Libertadores Kupası maçında kadroya geri döndü.

Bu kez Galatasaray devreye girdi. Riquelme, oyuncusunu uzun süredir isteyen Galatasaray'a satma kararı aldı. Haziran ayında görüşmeler resmiyet kazanacak.

