Galatasaray'a yıkan golleri atan Yunus Akgün'den maç sonu duygusal açıklama

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Sezon başında Galatasaray'dan kiralık olarak Adana Demirspor'a gelen ve kritik maçta golleriyle takımına galibiyeti getiren Yunus, kendisi için duygusal bir maç olduğunu kaydetti.

Galatasaray'a attığı 2 golle takımına galibiyeti getiren Yunus Akgün, mücadele sonrası yaptığı açıklamada duygusal anlar yaşarken "Benim için duygusal anlamda önemli bir maçtı. Galatasaray'da büyüdüm. Galatasaray'da yetiştim. Bize Galatasaray'da nerede olursan ol, en iyisini yapmayı öğrettiler. Burada kiralığım, Galatasaray’a geri döneceğim. Burada kendimi ne kadar geliştirirsem, Galatasaray’a da o kadar güçlü döneceğim." diye konuştu.