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Galatasaray'a yıkan golleri atan Yunus Akgün'den maç sonu duygusal açıklama

#Yunus Akgün#Adana Demirspor#Galatasaray
Galatasaraya yıkan golleri atan Yunus Akgünden maç sonu duygusal açıklama

Süper Lig'in 18. haftasında Adana Demirspor'un Galatasaray'ı 2-0 yendiği maçta galibiyet gollerini atan Yunus Akgün karşılaşma sonrası duygusal bir konuşma yaptı.

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Sezon başında Galatasaray'dan kiralık olarak Adana Demirspor'a gelen ve kritik maçta golleriyle takımına galibiyeti getiren Yunus, kendisi için duygusal bir maç olduğunu kaydetti.

Galatasaray'a attığı 2 golle takımına galibiyeti getiren Yunus Akgün, mücadele sonrası yaptığı açıklamada duygusal anlar yaşarken "Benim için duygusal anlamda önemli bir maçtı. Galatasaray'da büyüdüm. Galatasaray'da yetiştim. Bize Galatasaray'da nerede olursan ol, en iyisini yapmayı öğrettiler. Burada kiralığım, Galatasaray’a geri döneceğim. Burada kendimi ne kadar geliştirirsem, Galatasaray’a da o kadar güçlü döneceğim." diye konuştu.

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